Ciudadanos no retroceden a chantaje de políticos y reactivan manifestación en Caapucú

La organización Transparencia Ciudadana Caapucú fue formada a mediados de este año en respuesta a que el intendente Gustavo Penayo (ANR, Partido Colorado) no reconoce lo que la mayoría de la Junta Municipal dispone ni obedeció una orden judicial dictada por el Juez Guillermo Ortega, quien le había emplazado a que entregue un informe de su gestión desde 2021, período en que invirtió 1.650 millones de guaraníes.

Lea más: Denunciados por exigir transparencia a intendente continuarán con la protesta en Caapucú

Los manifestantes llegaron con pancartas, altoparlantes y con mensajes claros: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse”, “Penayo dictadura nunca más”, “Basta de mentir”, “Rendición de cuentas ya”, “Cumplí la ley”.

Las marchas y el permanente ruido que vienen realizando los lugareños exigiendo la transparencia e intervención municipal molestan al intendente Penayo, quien asegura que no tiene nada que ver con las denuncias en su contra.

Antecedentes de la denuncia

El pasado 1 de octubre, los miembros de Transparencia Ciudadana y un grupo de pobladores se convocaron frente al local municipal en espera a que la Junta Municipal resuelva el pedido de intervención de la administración del intendente Penayo.

Lea más: Jueza notifica a manifestantes que reclaman transparencia municipal en Caapucú

Al término de la sesión los ciudadanos festejaron con estallidos de petardos la decisión de aprobación de la intervención.}

Aseguran que la situación fue aprovechada por la concejal liberal Julia Armas Maqueda, quien denunció ante la comisaría local y ante la jueza Luz Mabel Galeano que fue víctima de agravio por parte de un grupo de manifestantes. Todos ellos fueron notificados para una indagatoria que ayer culminó.

Esta situación es considerada por los manifestantes como una forma de pretender dividir el grupo, desalentar las protestas y que el pueblo quede sumiso viendo cómo la corrupción se adueña de los recursos municipales

Y eso “no vamos a permitir”, manifestó Aquino.

Ahora los manifestantes aguardan el resultado de la sentencia y no descartan denunciar a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de realizar manifestaciones frente al Ministerio del Interior y el Ministerio Público.

Intendente se defiende de críticas

El intendente Penayo preguntó a nuestra periodista de la zona por qué le involucra en la denuncia que realizó la concejal, y advirtió a la corresponsal, pasándole por mensaje de texto una foto: “Mirá tu manifestación pacífica. Atacando con bombas a la gente, después la gente les denuncia y me culpas a mi”.

“No es auto convocatoria, si en bus le llevan. Y no tenes ninguna prueba que sea denunciadas, por solo hecho de criticarme. Yo no tengo nada que ver en la denuncia pero mi ‘Señora’ también les va a denunciar. Y no es por criticarme como decis”, agregó. “Pero publicas injustamente a la Jueza y a mi también, publicas cualquier cosa en mi contra sin sustento ni pruebas. Es muy injusto y desleal esa persecución política”.