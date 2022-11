Libertad de Prensa: Censurar un medio no es el camino, es volver a la dictadura, advierte diputado

“Es sumamente peligroso ver el corporativismo de los jueces que aplaudieron a un colega Wilfrido Peralta que atentó contra la libertad de prensa. El derecho a expresarnos y sobre todo a la ciudadanía de estar informada es consagrado y fundamental, muchas veces podemos no comulgar con las tapas de los diarios, pero debemos defender la libertar de prensa”, agregó el diputado Edgar Acosta.

Es como volver al stronismo

Agregó que aplaudir la censura es volver a la era oscura del tirano dictador Alfredo Stroessner, por lo cual se debe debatir y sobre ser defensores de la liberta de prensa, pues censurar medios no es el camino correcto.

“La sentencia contra ABC Color (firmado por el juez Wilfrido Peralta Arguello) debemos analizarlo, no por ese diario en particular, sino por que en un contexto particular de lo que significa un medio de comunicación y no remontarnos a la época oscura de la dictadura en donde se censuraba, se cerraba medios por que se investigaba y se tenía opiniones contrarias al tirano Stroessner. Los medios de prensa, en determinado momento, nos pueden molestar, pero no por eso podemos andar denunciando y solicitar censura”, dijo el diputado.

Agregó que los únicos que se deben preocupar por el trabajo de investigación de los medios de comunicación son los funcionarios corruptos y no los que hacen sus funciones con compromiso y dignidad.

“Que bien se sentirían los corruptos funcionarios públicos cuando los medios no puedan investigar más. Censurar medios no es el camino correcto, es volver a la era del tirano dictador”, puntualizó Acosta.