Ejecutivo recibirá hoy la terna para fiscal general del Estado

El Consejo de la Magistratura (CM) conformó el lunes pasado la terna para fiscal general del Estado. Este viernes, finalmente, la misma será remitida al Ejecutivo, que deberá seleccionar a uno de los candidatos para proponerlo ante la Cámara de Senadores.

“En horas de la mañana se enviará la terna al Ejecutivo. No hay razón para postergar”, sostuvo hoy el presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Óscar Paciello, en la inauguración de la nueva sede de esta institución.

“El Ejecutivo tiene un plazo de 30 días. No puede rechazar. El presidente Abdo elige a uno y el Senado presta su acuerdo o no. Si no hay acuerdo, se termina”, agregó.

Si no hay acuerdo, ¿se debe conformar una nueva terna?

Paciello, igualmente, aclaró que -a su criterio, en caso de que no haya acuerdo entre los tres poderes del Estado- se deberá reiniciar el proceso para la conformación de la terna.

La terna está integrada por la exministra de Justicia Cecilia Pérez y los camaristas Emiliano Rolón y Gustavo Santander.