“Vivir sin miedo” es el quinto plan de gobierno de la Concertación

“La inseguridad no es una sensación y tenemos que entender que no vivimos en Noruega y no podemos renunciar a las fronteras, porque también es Paraguay, hay que tomar con seriedad la inseguridad que sufrimos todos los días. Vamos a trabajar para reorganizar la Policía y apostar en tecnología. Nosotros asumimos que la inseguridad es un problema integral; vamos a impulsar reformas en todas las fuerzas públicas”, dijo Efraín Alegre, presidenciable de la Concertación.

Por su parte, la candidata a vicepresidenta, Soledad Núñez, dijo que el objetivo principal es poder vivir sin miedo, ya que este no es ficticio y lo sentimos todos los días al caminar en nuestros barrios y que la criminalidad se debe a la ausencia de políticas públicas concretas.

Lea más: Efraín Alegre ironiza dicho de Santi Peña de “país nórdico”

“La inseguridad se siente a diario: el robo en la calle, en los autobuses, la rotura de los vidrios, en los lugares de trabajo, por eso llegó el momento de hacernos cargo y dejar de normalizar que caminar por las calles es sinónimo de miedo. La inseguridad es un monstruo de muchas caras que se debe combatir de manera integral”, puntualizó Soledad.

La propuesta

Según la presentación, se va a invertir más en tecnologías, masificación de cámaras inteligentes, fortalecimiento del 911, comisarías móviles para zonas rojas y eventos masivos. Además, el aumento de un 30% de personal entrenado no solo para reaccionar, sino para prevenir los hechos punibles.

Este es el quinto plan que presenta la Concertación Nacional, hoy enfocado en la inseguridad. Los cuatro primeros fueron: reducción de la tarifa de la ANDE, la entrega de bonos a las madres con niños escolarizados para el almuerzo escolar, el fortalecimiento del sistema sanitario y políticas integrales que buscan la equidad y la seguridad de la mujer.

Acompañaron la conferencia: Rafael Filizzola, candidato a senador y exministro del Interior, y Sebastián Villarejo, diputado y presidente de Patria Querida, quien fue el orador encargado de explicar la propuesta.

Lea más: Financian salud con polladas, lamenta Soledad Núñez

“Una cámara permite la prevención y una reacción inmediata. El policía será protegido en su gestión y también la ciudadanía protegida en el actuar de los agentes policiales. Necesitamos una reacción inmediata. Vamos a priorizar a la gente, para que pueda salir a la calle sin miedo”, dijo Sebastián Villarejo.

“La mitad de la Policía no está en función de protección de las personas, por varios motivos, y muchos de ellos vamos a combatir. Necesitamos voluntad política para enfrentarse a los diputados y políticos que quieren dirigir a las comisarías para generar impunidad en varias zonas”, dijo por su parte Filizzola.