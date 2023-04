Travesía de paraguayos para votar en el exterior en busca del cambio

Las elecciones Paraguay 2023 que se desarrollará este domingo, tiene “condimentos” que en elecciones anteriores no se veía, como el fervor de los paraguayos residentes en el extranjero por ser parte de un esperanzador cambio de rumbo para ese terruño que, a pesar de estar lejos, aman y lo tienen muy presente.

Diego Ozuna, paraguayo residente en Irlanda, tomó un vuelo en Dublín rumbo a Bilbao, España donde el domingo votará en las elecciones generales.

Comenta que se vio en la obligación de usufructuar sus vacaciones para realizar el viaje, en compañía de su esposa que también usa días de descanso para cumplir con sus obligaciones cívicas.

El compatriota residente en Irlanda manifiesta que “estas elecciones son muy claves a nivel histórico”.

Además, ve altas chances de que se dé un paso hacia el cambio y asegura que “cada grano de arena suma a la causa”.

“Para mí representa una oportunidad única de sumar al cambio en Paraguay”, comenta Diego Ozuna, mientras se instala ya en España, tras el viaje de algunas horas en avión desde Dublín.

Votar en el exterior: inversión para viajar desde Dublín hasta España

Ozuna comentó que su travesía con su pareja para ejercer el derecho al voto le costará más de 500 euros.

El desglose de gastos indica que para el pasaje son necesarios unos 150 euros, a los que se suman 160 euros por tres noches de alojamiento, además del alquiler de un vehículo por 50 euros, más combustible por 30 euros y para alimentación se presupuesta 150 euros.

Este presupuesto corresponde a dos personas y tres noches de alojamiento. El costo se reduce un poco para aquellos que deberán viajar recién el sábado y regresar el domingo luego de sufragar.

No todos los paraguayos podrán invertir en un viaje para votar

En la red social Twitter, muchos compatriotas compartieron su experiencia, ya sea esta de viaje, deseo de viajar o frustración por no poder hacerlo, ya sea por cuestiones económicas o de trabajo.

El usuario @gergmnz, escribió: “Ok llamé a la embajada en Bélgica y me dicen que tengo que ir hasta Barcelona para votar (1.200km). Igual saben que? AJAPOTA porque mi odio al Partido Colorado trasciende fronteras (?)”

Este comentario generó una serie de reacciones, algunos de apoyo, otros compartiendo su experiencia y otros que creen que no es “necesario el sacrificio”.

Lea más: Elecciones Paraguay 2023: locales habilitados para que connacionales voten en el extranjero

Gabriela Galilea comenta en su posteo que vive en Portugal y allí tampoco se puede votar en el Consulado.

Presupuesto de paraguaya no alcanza para ir a votar

Por su parte @laurayasy comenta que el presupuesto no le alcanza: “A mi no me alcanza el presupuesto ni me lo permite la agenda laboral, además ahora me queda el miedo de que usen mi voto...”

En el caso de @Nicoinchaustti_ que vive en Taiwán, donde existe una Embajada Paraguaya, comenta que le hicieron completar un formulario, “Nos hicieron completar el form del TSJE porque si no completábamos podríamos tener problemas. Lo que si, un año dp resulta que en Taiwán no podemos votar, y nos mandan a Mayami. Eso que me llamaron del TSJE para confirmar mi ID”.

La compatriota Noemí Orué, @orue_guerrero, indica que debe ir a España para votar, pero que aún no le especifican a cuál de los lugares habilitados y que a través de un correo le indicaron que debe volver a preguntar más adelante.