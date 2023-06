“La ciudadanía no es tonta, por eso votó por nosotros”, afirma Yolanda Paredes

- ¿Cómo se siente ser la mujer más votada de la historia para llegar a senadora de la nación?

- Estoy donde estoy sin deberle ni un guaraní a nadie. Llegué con mi propio esfuerzo. Entonces, que se laven la boca con lavandina los que nos han tratado como asesinos, nazis, payasos. “Crucifíquenla”, pedía un periodista de su medio en forma denigrante y al que no querello por falta de tiempo. Barbaridades dijeron de nosotros, encima con Payo preso. Yo no tengo techo de vidrio y no le tengo miedo a nadie. Desde chica conozco lo que es el sacrificio después de crecer sin mamá y sin papá..

- Pero ya está en la arena política formal. Se supone que ese tiempo de violencia verborrágica se va terminando a medida que quedan atrás las elecciones. Empieza otra etapa...

- Nosotros vamos a seguir en la misma lucha. El hecho de que estemos callados ahora no significa que aceptamos las injusticias y las perversidades de este Gobierno que se va y de este que está llegando.

- ¿Cómo vislumbra el futuro político?

- Es de terror el Gobierno que está viniendo y los medios no dicen nada. ¿Qué va a pasar de aquí a fin de año nomás?

- ¿Qué va a pasar?

- La gente tiene hambre, come una vez al día en el campo. ¿Qué le parece que puede suceder? Y eso no es culpa de Paraguayo Cubas ni mi culpa. Es culpa de estos Gobiernos corruptos, Gobiernos narcos que se suceden en el poder. Hacen decir que nosotros somos los violentos. ¡Imagínese! Estamos en un país donde los niños mueren por falta de terapia intensiva.

- ¿Cuál es la situación judicial de Payo? ¿Lo van a liberar?

- ¡No lo van a liberar! ¡Qué lo van a liberar! Hay orden de tenerlo hasta agosto, hasta fin de año, hasta 2 años, solo ellos saben. Acá se hace lo que (Horacio) Cartes ordena y punto. El Poder Judicial está arrodillado bajo su voluntad.

- ¿Qué van a hacer ustedes los de Cruzada? ¿Van a trabajar en forma independiente o se puede plantear un frente único de la oposición?

- Faltan 19 días para asumir en el Senado. Ahí veremos lo que va a pasar. Ellos (los oficialistas) tienen techo de vidrio. Una cosa es que nos critiquen por nuestra forma de hacer política. Cada uno tiene su personalidad. Yo tengo la mía y aclaro, no soy como muchos creerán el apéndice de Paraguayo Cubas, y él sabe. Por eso también seguramente soy su esposa. En lo que coincidimos es en los ideales, en la manera de actuar. Las convicciones son las mismas pero el modo de actuar y sobre todo cuando se trata de mi persona, de mi familia, ante todo soy ciudadana y la política no me conmueve. Soy orgullosa de lo que tengo porque nadie me regaló absolutamente nada. Todo lo que tengo lo gané y creo tener autoridad moral suficiente para defenderme ante cualquiera y en el lugar que sea. Así soy y voy a ser así siempre y no voy a retroceder pase lo que pase...

- Debe tener un poder de convencimiento especial para conseguir esa cantidad record de electores que votó por usted...

- Yo soy natural, original. Estoy 24 horas bajo la lupa en las redes. No soy simpática, reconozco. No soy agradable y como dijo Payo la vez pasada: soy “una mbore”, pero conmigo lo blanco es blanco, lo negro es negro. Así me manejo en la vida. Me gusta vestirme sencilla, estar en la calle, andar en colectivo. Yo nunca me hice la simpática ni la payasa como hacen otros para conquistar votos. No hago teatro. Yo soy yo nomás. Es lo que me valió a lo mejor los votos que hoy tengo.

- Hace cuánto tiempo usted hace política...

- Desde que comenzamos a enfrentar al Clan Zacarías en Ciudad del Este, cuando Sandra Zacarías fue reelecta como intendenta (2015) y Zacarías Irún nos empezó a sacar clientes, porque nosotros éramos abogados. El decía a nuestros clientes: “cambien de abogado o no van a conseguir nada”. Yo tenía dos bebés, dos criaturas chicas y dije: “Si mi trabajo va a depender de Zacarías estoy frita. Yo le voy a enfrentar a ese tipo”. Ahí fue que decidí por mi familia salir a luchar, porque no va a ser un tipo como Javier Zacarías el que a mí me va a dar mi línea de vida, un clan que estaba reventando nuestra ciudad y reventándonos a nosotros, porque éramos los únicos que nos oponíamos a ellos.

- ¿Cómo llegaron a tener suceso, a partir de qué acontecimiento?

- Más que cuál acontecimiento fueron sucesivos acontecimientos. El paraguayo es un tipo que busca creer en alguien, confiar en alguien habiendo tantos sinverguenzas dominándolo todo. Vieron en nosotros una lucha sincera, coherente, vertical. La misma conducta hemos mantenido siempre. En el Alto Paraná me conocen muy bien. Donde está la necesidad, ahí estoy yo. Cuando los marinos de la frontera atacan y reprimen a los paseros, ahí estoy yo. Yo no hice un camino para ser senadora. El camino se hizo solo porque hacía lo correcto, porque me considero una persona correcta. Y adonde vaya yo tengo códigos, y en la frontera, para sobrevivir hay que tener códigos...

- ¿En qué sentido?

- Sencillo. No hay que joderle al prójimo. En la frontera hay que ser coherente. Hay mucho dinero en juego, hay mucho narcotráfico, hay mucho de todo. Por eso la coherencia tiene su premio. Y nosotros mantuvimos esa conducta con nuestros conciudadanos. Esa lucha coherente es la que nos llevó al lugar donde hoy estamos. Payo ya estaba en política. En mi caso, yo me acoplé hace 5 o 6 años. Lo que hacemos es tratar de sacarlos de ese agujero donde le metieron los políticos corruptos, un agujero donde están aplastados para que no hablen, para que no protesten. No somos nada extraordinario..

- El primer resultado que tuvieron fue esa nueva Intendencia independiente de Ciudad del Este...

- Ese fue el primer gran resultado donde yo tuve protagonismo. Payo no se metió. El estaba como senador activo en ese entonces. La que entró en la lucha eleccionaria al lado de (Miguel) Prieto fui yo. Ahí tuve yo mi propio papel, primero de luchadora contra el Clan Zacarías, después, obtener que ese Clan Zacarías sea derrocado; tercero, poder alzar un intendente de la oposición. No fue fácil tampoco...

- ¿Cuál fue su papel?

- Estuve como directora de Recursos Humanos. Eché un millar de planilleros. Eso le puede dar una idea del carácter que yo tengo.

- Echar funcionarios no debe ser tan fácil...

- Eran todos contratados. Funcionarios como tales hay muy pocos. También recurrí a sumarios. El que no tenía puesto: “¡chau, afuera!”. Otros fueron saliendo voluntariamente cuando se dieron cuenta que ya no había manera de figurar en planilla, cobrar y no trabajar. Entonces, imagínese ese momento en Ciudad del Este donde el Clan Zacarías dominaba todo, con los empleados municipales tratados como vasallos. Yo tuve que andar con guardia policial para evitar agresiones siendo directora de Recursos Humanos. Cuando acepté ser directora de Recursos Humanos le dije a Prieto: “si vamos a hacer bien las cosas, acepto el desafío pero vamos a hacer”. Salí limpia y hoy nadie me puede señalar con el dedo. Hice sacrificios para mantenerme en esta línea. Cuando salí de la Municipalidad se vino la pandemia. Perdí mi salario. A Payo le echaron del Congreso. Nos quedamos sin ni un guaraní. No sé cómo sobrevivimos...

- Ahora no pueden despreciar el premio por el sacrificio. Cruzada Nacional va a recibir como 2 millones de dólares por las elecciones...

- Está enloquecida la gente por esa plata hasta gente de mi partido. A mí no me asusta para nada. No me asusta ni 2 ni 3 millones de dólares. Estoy acostumbrada como abogada. En Ciudad del Este el cliente maneja fácil 2, 3, 5 millones de dólares. Ni nos asustan los dólares que vamos a recibir y tampoco es el norte de nuestras vidas. Ojalá que con ese subsidio se pueda hacer algo útil a favor de la ciudadanía.

- ¿Cuál es el futuro que le augura a Cruzada Nacional? ¿Qué tiene que hacer para consolidarse?

- Cruzada no puede perder su identidad. Si nosotros perdemos nos vamos al muere. Así como desapareció el Frente Guasu (en estas elecciones), desapareció (prácticamente) Patria Querida (en el Senado y en Diputados de tres bancas se redujeron a uno), desapareció PDP (de dos bancas en el Senado se redujo a uno), desapareció Hagamos (de dos bancas en el Senado quedó con una banca), nosotros también podemos desaparecer si no somos coherentes.

- ¿Por qué van desapareciendo?

- Porque se van a mezclarse con la mugre. La ciudadanía no es tonta. Por eso la gente se jugó por nosotros. Vieron en nosotros gente algo diferente, no a la vieja oposición que se va a transar cinco años con el partido Colorado y de repente reaparece en tiempo de elecciones como blancas palomitas para cosechar votos. Ellos creían que con unos cuantos zoquetes el pueblo se iba a conformar pero, como se ha visto, el pueblo no se conforma más con huesos. El pueblo quiere comer también la carnaza negra y el lomito que comen los asuncenos. El interior de nuestro país está lleno de abuelitos y abuelitas. Sus hijos están o en España o en Argentina y ya no vuelven. Ellos lloran cuando hablan con nosotros y nos piden que cambie esa realidad lacerante. Sueñan con ver de nuevo a sus hijos. Es un compromiso. ¿Cómo nosotros les vamos a defraudar? Con lágrimas en los ojos nos pidieron que no los traicionemos como hacen los demás..

- ¿Hay un programa que van a seguir en el Parlamento? ¿Cómo van a retener ese electorado que conquistaron?

- Llevar adelante las reivindicaciones sociales está en primer lugar; ser la voz de los sin voz. Acá no hay secretos. Nuestro pueblo necesita salud, educación, necesita trabajo. El problema es cuando la perrada, senadores y diputados, van a negociar para repartirse los privilegios. Pea nemaerá, koa chemaerá (esto para mí, esto para vos)...

- ¿Están dispuestos a llegar a acuerdos con el que sea? Colorados, liberales...

- Ese acuerdo “con el que sea” lo que yo por lo menos no estoy de acuerdo. Se harán acuerdos pero acuerdos sobre algo limpio, honesto. Yo no puedo hacer acuerdos traicionando al pueblo. Yo no sé cómo se va a dar en el Congreso un acuerdo. Si ese acuerdo va a significar traicionar al pueblo, yo no voy a estar ahí. Si me tengo que quedar sola, me quedo sola pero yo no voy a traicionar al pueblo que nos votó. Pienso salir por la puerta grande, como he salido de siempre. Ese es mi compromiso.