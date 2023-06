Video: Marito dice que “no le interesa” la expulsión de Gerardo Soria de la ANR

Según el presidente saliente Mario Abdo Benítez, él se encuentra “comprometido con la nación paraguaya” en brindar una “transición ordenada y transparente” al futuro gobierno al cartista Santiago Peña y ante esto, aseguró que no le interesa la expulsión de Gerardo Soria de la ANR.

Según Marito, la expulsión del dirigente colorado -con quien tiene varias fotografías- no llama su atención y cita que no puede detenerse en “pequeñeces” ya que forma parte de un itinerario que “ni vale la pena mencionar”.

Continuando con sus declaraciones, Abdo Benítez sostuvo que sus prioridades desde hoy y hasta el 15 de agosto corresponden a seguir trabajando por la transición, ya que los “juzgados” serían él y Peña.

“Realmente estoy interesado en otros temas y me comprometí con la nación por el traspaso de mando; otros temas no me interesan y no llaman mi atención”, sentenció Abdo Benítez.

Marito sobre el Chaco

Además de las declaraciones políticas, Marito también habló sobre el Chaco paraguayo durante su visita este territorio para la inauguración de obras.

Al respecto, el mandatario enfatizó que el Chaco “se abandonó por mucho tiempo” y corresponde a una zona con un enorme potencial para el desarrollo del país, por lo que reiteró que existe un compromiso “histórico y moral” de inversiones y la presencia del Estado paraguayo en homenaje a los héroes de la guerra contra Bolivia.

“Es el Paraguay que trabaja y progresa para poner al Chaco como un protagonista principal del desarrollo de nuestro país; hay paraguayos que dieron su vida en defensa de la soberanía y nuestra bandera tricolor”, apuntó.

