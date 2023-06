Mensajes comprometerían al hermano de Santi en supuesto intento de despojo

Las hermanas Clyde y Liz Cowan, denuncian que el hermano del presidente electo, Manuel Peña Palacios, quien estaría detrás del intento de despojo de una propiedad de 4 hectáreas en Luque, muy cerca de Rakiura Resort, que les pertenece desde 1974. La familia tiene todos los documentos que respaldan que son dueños legítimos de la propiedad pero para la Municipalidad de Luque es un terreno fiscal e, incluso, hay doble inscripción.

Hay conversaciones vía WhatsApp que comprometen a Manuel Peña, y según pudimos confirmar fueron enviados desde el número que utiliza el hermano del presidente electo.

“Ya recurrimos a todas la instancias, tenemos todos los elementos y sinceramente estamos desesperados. Hay demasiadas pruebas para demostrar que somos los propietarios del inmueble. Ellos se quieren quedar porque es el único inmueble en esa zona con esas dimensiones. Está valuado en US$ 3 millones”, mencionó Clyde Cowan.

Las afectadas tienen en su poder mensajes de Manuel Peña, donde se puede apreciar el interés de la familia de desbaratar el esquema, El hermano del presidente electo prometió una reunión en varias oportunidades, sin embargo esto nunca se concretó.

Los mensajes de Peña a las hermanas Cowan

“Estoy esperando un informe de Catastro que mandé hacer sobre la propiedad que me querían vender por eso no te escribía, pero igual si no tengo para el lunes voy a ir a hablar con ustedes, así concluimos este tema”, dice uno de los tantos mensajes de Peña.

“Vamos a gestionar que la municipalidad anule lo que hicieron. Preparame todas la documentaciones y yo voy a hablar personalmente con el”, dice otro mensaje donde se refiere al intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR-HC).

La familia denuncia una supuesta rosca entre la Secretaría Nacional de Catastro y la Municipalidad de Luque, para quedarse con la propiedad. El argumento que les dieron es que tenían una deuda con el pago de los impuestos de 4 años. Aseguran que no es el primer ni único caso de este tipo de despojo irregular en Luque, principalmente a personas de escasos recursos. En este caso, Liz Cowan es fiscal y funcionaria del Ministerio Público hace 17 años y Clyde es abogada.

A raíz de la acusación que realizó la familia Cowan, se observa que el inmueble tiene dos registros. Uno que tiene que ver con la cuenta corriente catastral y el otro que corresponde al padrón.

En el portal del Servicio Nacional de Catastro, la cuenta corriente 27-3138-7, está a nombre de la Municipalidad de Luque. Figura con un poco más de una hectárea, mientras que la propiedad tiene una superficie de 1 hectárea y media en una parte y 2 hectáreas y media en otra parte, completando así las 4 ha.

Las hermanas Cowan explicaron que a la hora de quitar la cuenta catastral, ante la Secretaría Nacional de Catastro, actualizar las documentaciones de la familia, no se pudo hacer “porque ya contaba con una cuenta catastral”, que indicaron que es falsa.

Descartan ofrecimiento

En su momento, Manuel Peña, dijo que la familia Cowan le había ofrecido el inmueble pero que no compró porque pudo corroborar que supuestamente había problemas con las documentaciones por lo que prefirió comprar otro inmueble.

También realizaron denuncias en la Municipalidad de Luque

Fueron varias las denuncias que se realizaron desde el momento en que tuvieron conocimiento de un loteamiento que se estaba haciendo con el inmueble de Mora Cué, Luque. Además de las denuncias ante el Ministerio Público, hay un habeas data contra la Municipalidad de Luque y otras deligencias que hasta ahora quedaron en papeles.

Según, uno de los documentos del 11 de julio del año pasado, Liz Cowan hace un pedido a la comuna luqueña para que se anule la cuenta catastral donde aparece como un terreno fiscal. Sin embargo, este pedido no se cumplió.

También hay un recurso de habeas data promovido por la denunciante contra la Municipalidad de Luque.

En lo que respecta al Ministerio Público, también tiene denuncias sobre este caso. Según el argumento de la agente Sophia Galeano, hay una denuncia por invasión pero que en su momento se descartó.

“Yo no tengo otra cosa más que esta denuncia por invasión. Ahora lo que se puede hacer es un estudio de título en lo civil. En estas condiciones, yo no puedo decir si existe o no el título sobrepuesto, pero invasión en su momento no existió”, manifestó la fiscal Galeano.

La representante del Ministerio Público, dijo que si existen nuevos elementos, ya se debe encargar el fiscal de turno porque “esta denuncia del 20 de junio del 2022 se cerró”. Descartó una ampliación con respecto a esta denuncia puntualmente, pese a que luego empezaron a identificar a las personas.

Entre los documentos que tiene en esta causa la fiscala Galeano, no está la ampliación de denuncia que había hecho en septiembre contra Manuel Peña.

Entre los acusados que operaron para el loteamiento del inmueble, también aparece el exdirector de Recursos Humanos de la Municipalidad de Luque, David Aranda, quien también era secretario privado del concejal cartista, Diego Romero.

El intendente, Carlos Echeverría, está en conocimiento del caso pero no nos da retorno a las consultas.