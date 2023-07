Diputado colorado dice que no blindará a sus colegas investigados

El diputado reelecto Roberto González, durante la primera sesión ordinaria, aseguró que no blindará a los colegas que tengan pedidos de desafuero, siempre y cuando, no sean pedidos que vengan de investigaciones por emitir su opinión.

“Para mí existen tres inmunidades previstas en la Constitución Nacional: 1. El fuero por emitir una opinión en el desempeño de la función; 2. la inmunidad de proceso y 3. la privación de libertad, pero en ningún caso voy a negarme a desaforar si es imputado y eventualmente procesado por otros supuestos delitos, que no sea por emitir su opinión”, según el legislador que representa al departamento de Cordillera.

Agregó también que no cederá en caso de presión política, solo porque el pedido de desafuero sea de algún diputado colorado.

“En muy fácil apelar al corporativismo partidario movimentista para presionar al colega para que se oponga a un desafuero y no voy a ceder si el pedido del desafuero es en un proceso que se le originó como ex administrador público, como gobernador o intendente o cualquier otro cargo público. A mí no me van a asustar con la presión. Dejo esta postura para lo que hubiera lugar”, dijo el diputado abdista.