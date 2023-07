Celeste Amarilla amenaza con difundir vídeos comprometedores sobre parlamentarios cartistas

En conversación con ABC Color este martes, la senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico) reiteró sus críticas tras la elección del senador colorado cartista Hernán Rivas como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, señalando la falta de capacidad académica del legislador de la ANR y cuestionando la integridad de los miembros del Jurado que mocionaron a favor de su designación.

“Este muchacho va a juzgar a profesores doctores y él no sabe leer, no interpreta lo que lee, tiene un título de dudosísimo origen”, dijo la senadora Amarilla.

La legisladora liberal señaló que incluso el dictador Alfredo Stroessner ponía a “hombres serviles, pero con cierta capacidad, no moral pero sí académica” en puestos de importancia en su gobierno.

“Rivas es una persona que no tiene nada que perder porque no tiene honra, no tiene moral, es un golpeador de mujeres, le pegó a la esposa en una estación de servicio y la dejó tirada. Debe 10 millones de guaraníes a la fotocopiadora de su pueblo”, agregó la senadora.

Dijo que, tras la decisión tomada en el Jurado de Enjuiciamiento, “debo pensar mal necesariamente” del representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo judicial, Enrique Kronawetter, quien propuso a Rivas como presidente del Jurado, y de Óscar Paciello, quien secundó la moción.

“No hay forma que no me hagan dudar de ese voto”, enfatizó.

La senadora Amarilla también cuestionó el silencio del Colegio de Abogados y los gremios de jueces ante la designación.

“Que comience el circo”

En otro punto, la senadora Amarilla advirtió que hará públicos “videítos” con información comprometedora sobre otros legisladores.

“Yo me callé tres o cuatro años en Diputados para que la gente entienda quién empezaba el show”, dijo, en referencia a vídeos utilizados durante el pasado periodo legislativo por enemigos políticos suyos para acusarla de “coimera”.

“Si ese va a ser el modus operandi también en esta Cámara, entonces yo voy a empezar a sacar los videítos que tengo”, afirmó.

Agregó que tiene suficientes vídeos sobre la senadora colorada cartista Lizarella Valiente “para hacer miniseries” y acusó al también senador cartista Derlis Maidana de agresión e intento de abuso sexual contra una mujer.

Dijo también estar en posesión de “vídeos más graves” que involucran al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana y habló de una “acusación grave” hacia el senador cartista Basilio Núñez por parte de una secretaria de la Cámara de Diputados.

“Si se van a ir pasando los videítos míos, vamos a pasar el de todos y que comience el show, que comience el circo”, concluyó.