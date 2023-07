Senadores se reunirán con ministro de Tributación para hablar sobre proyecto de Dirección de Ingresos Tributarios

Para este martes por la mañana está convocada la reunión de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en la Cámara de Senadores, junto con otros integrantes del bloque opositor.

Los senadores se reúnen porque quieren escuchar la argumentación del viceministro de Tributación, Óscar Orué, sobre el proyecto para crear la Dirección de Ingresos Tributarios.

Así, el viceministro acudirá al Congreso Nacional para reunirse con la bancada opositora de senadores. Al decir de Eduardo Nakayama, los senadores quieren saber qué posición tiene Óscar Orué como técnico.

Lea: Fusión de SET y Aduanas: director de Aduanas desconoce detalles de proyecto aprobado por diputados

Pedirán opiniones en audiencias públicas

Posteriormente, dijo Nakayama, se convocará a audiencias públicas en las que se pedirán las opiniones autorizadas de las partes interesadas, como los importadores, los gremios de contadores, los empresarios y otros involucrados en el tema tributario.

Según versiones, el proyecto de ley se tratará la próxima semana. No obstante, Nakayama no confirmó la fecha, pues en el borrador del orden del día de esta semana el proyecto aún no figura.

El senador liberal opinó que este proyecto de ley es muy importante, pues “puede llegar a cambiar nuestra forma de hacer las cosas, sobre todo a los contribuyentes, y no podemos tomarlo a la ligera”.

Más info: Cartistas arremeten y aprueban raudamente fusión de SET y Aduanas

Solicitarán análisis exhaustivo

“Nosotros por lo menos vamos a solicitar lo que corresponde o lo que creemos corresponde, que es un análisis exhaustivo de la cuestión”, dijo Nakayama.

El senador considera que un proyecto de esta importancia debe derivarse indefectiblemente a comisión.

A propósito de las comisiones, Nakayama informó que presentaron una lista de senadores que intentarán consensuar con las demás bancadas, de manera a tener la integración final de las distintas comisiones por parte de congresistas de la oposición.

Más info: Llamativo apuro cartista para estudiar en Diputados fusión de Tributación y Aduanas