En solidaridad con esteños, diputados de “Yo Creo” también hicieron el vacío a Peña

“Nosotros, como bancada de Yo Creo (Walter García y él mismo), decidimos no participar del acto en la explanada. Cumplimos con nuestro deber de ir a recibir el cambio de mando en la Bicameral, pero como bancada de Yo Creo y también en Senadores (Rubén Velázquez) decidimos no acompañar el acto”, indicó el diputado esteño Gustavo Rodríguez, que ingresó a la Cámara Baja como parte del movimiento encabezado por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

Rodriguez comentó que la decisión de hacer el vacío al nuevo gobierno “es en consonancia y en solidaridad a las movimentaciones que se están dando ahora en nuestra ciudad (CDE). Creemos que también nos debemos a un electorado esteño, un electorado que espera mucho de nosotros y como muestra de solidaridad también lo hacemos”.

Los diputados de Yo Creo hasta ahora han asumido una postura opositora crítica pero responsable, acompañando cierta iniciativas y cuestionando otras que ameritaban la crítica. El diputado Rodríguez sostuvo que esa es la postura que plantean mantener.

“Nosotros no queremos perder nuestra objetividad y nuestro rol de contralores, pero no por eso vamos a hacer una oposición por oposición, no está en los planes. Queremos acompañar a este Gobierno, que las cosas también le salgan bien, vamos a acompañar todos los proyectos que puedan beneficiar al país, pero así también ejercer nuestro rol de contralores”, sostuvo.

Ven a Peña “muy preso”

El diputado de Yo Creo reconoció que les preocupa la independencia que tenga efectivamente Santiago Peña al frente del Ejecutivo, así como algunas actitudes autoritarias que viene demostrando su equipo político en el Congreso.

“No tiene aparentemente la característica de un líder independiente. Yo lo noto muy preso a las viejas estructuras políticas”, consideró Rodríguez sobre el perfil del nuevo mandatario.

Acotó que “en nuestra condición de opositores vemos actitudes muy arbitrarias, vemos una conducta de una manera un poco autoritaria y pareciera no característica de un presidente electo” y vaticinó que es algo que “como opositores vamos a tener que sobrevivir un poco a esto”.