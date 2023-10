Comisión bicameral definirá hoy sobre “aumentazos” en el PGN 2024

Hasta hoy tiene tiempo la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para concluir su dictamen sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2024, de acuerdo con los plazos legales, para luego remitir las consideraciones al Congreso para su análisis en el pleno. En este contexto, la Comisión en cuestión continuará en la fecha, a partir de las 13:00, con el estudio de la adenda presentada por el Poder Ejecutivo en la que está incluido el polémico aumento salarial de G. 5.000.000 para los senadores y diputados, esto en medio de cuestionamientos y críticas de la ciudadanía por estas decisiones contradictorias del gobierno a solo 2 meses de asumir.

Con este pedido realizado por el Ejecutivo a favor de los parlamentarios, el presidente de la República incumplió su propia regla de no ir al Congreso a solicitar aumento presupuestario.

El presidente de la República remitió a fines de agosto último el proyecto de PGN 2024 a consideración del Congreso con un incremento salarial de entre G. 3 millones a G. 8 millones, con el que se beneficia él, el vicepresidente de la República, los ministros, viceministros y otros.

Lea más: PGN 2024: Ejecutivo pide aumento salarial para senadores y diputados

Aumentos en el Ejecutivo y Legislativo

A esta propuesta inicial, Peña le sumó la semana pasada, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una adenda al proyecto de presupuesto en la cual solicita a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que incluya un aumento de G. 5 millones en la dieta de los 45 senadores y 80 diputados.

El aumento de la dieta para los 45 senadores representará un costo de G. 2.925 millones y para los 80 diputados implicará G. 5.200 millones, en tanto que la suba para funcionarios G. 15.693 millones, lo que en total suman G. 23.818 millones (US$ 3,2 millones).

La adenda al PGN 2024 que solicita el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso incluye una reprogramación por G. 3.625 millones (US$ 492.125) y una ampliación de G. 246.765 millones (US$ 33,5 millones), que se suman a los G. 4,7 billones (US$ 641 millones) de pedidos adicionales que fueron solicitados por las diversas entidades públicas durante la audiencia llevada a cabo por la comisión legislativa

Lea más: Parlamentarios ganan G. 800.000 por hora, señala exministro de Hacienda

Inoportuno e irracional

A solo dos meses de asumir el Gobierno de Santiago Peña estas decisiones de incrementos salariales tanto en el Ejecutivo como en el Congreso no son bien vistas por la ciudadanía y los referentes de gremios, más aún porque va en contra de los discursos de contención de gastos que venían pregonando en campañas electorales

De inoportuno e irracional, calificó Ernesto Figueredo titular de la Federación de la Producción, Industria y Comercio (Feprinco) estos “aumentazos” previstos por el Gobierno de Santiago Peña en un momento que se busca cubrir deudas de la administración anterior. “Estamos en un proceso de ajuste y de la necesidad de hacer frente a las deudas internas del gobierno pasado” expresó

Recordó igualmente que desde el gran acuerdo social del año 2003, los sucesivos gobiernos han incumplido con la mejora de la calidad del gasto, mayor eficiencia de áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura urbana. Además dijo que la ley de reforma del funcionario público sigue durmiendo en el Congreso y resaltó que es prioritario tener mayor previsibilidad de manera a que el Estado mantenga a los funcionarios eficientes y preparados para la función que desempeñen.

Lea más: Como ministro de Hacienda vetó aumentos, como Presidente pidió subas para él, su gabinete y parlamentarios

Insistir en pacto social

Por otra parte, Jaime Eguez titular del Club de Ejecutivos indicó que la posición del gremio empresarial es la construcción de “un pacto social” para que dentro de este periodo obligatoriamente, el Estado no realice ningún aumento en ninguna de la áreas.

“Entiendo las razones pero no estoy de acuerdo que el PGN esté afectado por estos incrementos, sin que antes pase por una profunda revisión que incluya la superpoblación de funcionarios, la mala distribución de las imputaciones salariales que hay en la matriz, la duplicación de cargos y otros temas”, afirmó Eguez.

Dijo también que se debe trabajar en redefinir la matriz salarial del Estado, pero a partir del principio de achicar la estructura.

“La postura nuestra es que no estamos a favor de en momento entrar a discutir aumentos en el PGN 2024. Creemos que a partir de la recuperación de los motores económicos, se debe comenzar a pensar en cómo arreglamos la matriz salarial para que se vuelva mucho más pequeña. Pensamos que no es viable en estos momentos plantear ajustes salariales” afirmó el empresario.

Se peve déficit de 2,6% del PIB

El proyecto de presupuesto inicial propuesto por el Ejecutivo fue de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones) y prevé un déficit de hasta 2,6% del PIB, que se cubrirá con más endeudamiento, lo que implica que por sexto año consecutivo el saldo rojo estará por encima del tope de 1,5%. Con la extensión del plazo de convergencia determinada por el Ministerio de Economía, este año, el déficit cerrará en 4,1%, el próximo en 2,6% y en 2025 en 1,9%, retornando recién al límite legal en 2026.