Plan del cartista Esgaib invita a meter la mano en la lata, afirman

El proyecto de ley “que modifica el artículo 67 de la Ley N° 1.160/97, Código Penal Paraguayo”, también conocido como de “devolución premiada”, plantea que incluso procesados por causas vinculadas a desfalco al Estado queden prácticamente impunes y con penas ínfimas, con el solo hecho de devolver lo robado.

Lea más: Yamil Esgaib presenta proyectos que buscan beneficiar a los corruptos y narcos

“Creo que no es un proyecto que pueda tener andamiento” y “me parece inoportuno y el fundamento de fondo para mí no es convincente”, sostuvo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana). Dijo que esperan hacer un análisis más profundo en la comisión aunque dijo que no ve con buenos ojos esta propuesta legislativa.

“A primera vista da la impresión de que uno puede meter la mano en la lata y si por ahí le descubren y le inician un proceso, tiene la opción de devolver. Es como que valdría la pena meter la mano en la lata con esta legislación que se pretende”, refirió.

El proyecto de Esgaib plantea taxativamente que “cuando se traten de hechos punibles contra el erario público cometidos por funcionarios, la pena podrá se atenuada hasta el 50% (cincuenta por ciento) del marco penal máximo, en caso en que la persona devuelva el dinero”.

González también dijo que llama la atención que en este caso, solo se busca favorecer a los funcionarios públicos, o sea, no se aplicaría la misma lógica para el “ciudadano común”.

“La devolución premiada que presenta el colega Esgaib hace referencia solamente al funcionario público, entonces la pregunta es: ¿Por qué solamente al funcionario público que devuelve algo que hurtó se le va a premiar?”, cuestionó.

Con ello, enfatizó que “da la impresión de que nos ocupamos solamente de la corrupción de los funcionarios públicos”. Sostuvo que en la comisión de Asuntos Constitucionales esperan analizar más a fondo la cuestión penal.

Pese a las fuertes críticas, este proyecto se intentó tratar a las apuradas en la sesión del pasado 29 de noviembre, donde una mayoría colorada evitó el rechazo y su remisión al archivo mediante una postergación por 15 días.

A raíz de dicha moción de postergación aprobada por el pleno, obligatoriamente se deberá volver a incluir en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este miércoles 13. El proyectista Esgaib había argumentado, en defensa de su proyecto, que supuestamente el que roba dinero público es “una persona que no es peligrosa criminalmente” y que merece una “oportunidad” para resarcir su “error”.

También a favor de narcos

A la par de este proyecto, hay otra propuesta de Yamil Esgaib (ANR, HC) para modificar este mismo artículo 67 de la ley del Código Penal, que pretende favorecer a narcotraficantes, criminales organizados y a corruptos.

En este caso es el proyecto de “delación premiada”, que plantea que “para los hechos punibles perpetrados por el crimen organizado, de narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, y hechos punibles contra el erario, la pena podrá ser atenuada, cuando el procesado admitiese el hecho”.