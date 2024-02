Desvinculaciones en Minna mientras la hija de Nenecho ya está mejor

Luego de que ABC Color publicara que la hija del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, de nombre Brisa Araceli Rodríguez González, fue ubicada sin concurso en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) con un salario de más de G. 5.300.000, funcionarios y exfuncionarios del ente denunciaron que viven una situación totalmente diferente pese a que concursaron.

El 8 de marzo de 2023 se daba a conocer la resolución del Minna del “Concurso Interno Institucional para la Desprecarización Laboral”, homologado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde concursaron funcionarios con hasta 7 años de estar contratados, entre ellos profesionales y personas a punto de terminar sus respectivas carreras terciarias.

Algunos de los funcionarios que aprobaron el concurso, al cual se sometieron y en algunos casos hasta con calificación casi perfecta, según el documento que presentaron, quedaron fuera de la institución con la administración del actual ministro, Walter Gutiérrez.

“Solo se aguardaba por el decreto reglamentario del concurso que es de trámite”, explicaron los denunciantes.

Resaltaron que la no renovación de los contratos se empezó a dar desde diciembre pasado y a algunos que quedaron fuera se les debe hasta por vacaciones.

En lo que respecta al salario, la mayoría ganaba el mínimo vigente.

Hija de Nenecho, una funcionaria privilegiada

Brisa Araceli Rodríguez González, una de las hijas del poder, es realmente una funcionaria privilegiada, si comparamos el salario de G. 5.300.000 que percibía a sus 23 años y sin título universitario, con el sueldo de sus compañeros.

La planilla de los que concursaron muestra que un auxiliar administrativo, cargo que ocupa actualmente la hija del intendente, iba entre G. 2.289.000 y G. 3.300.000.

Algunos profesionales que concursaron incluso llegaban a un sueldo mensual G. 4.500.000 como máximo.

Por medio de una amiga

El intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, salió al paso de las publicaciones y aseguró que ni siquiera sabía del caso, ya que la joven es “muy reservada”. Su ingreso al Minna, se dio mediante “una amiga”, dijo.

Aseguró que no abogó por su hija para que ingresara como funcionaria en el Ministerio de la Niñez. “Yo no sabía hasta que ella ingresó y vino a comentarme cómo surgió. Ella es psicóloga, terminó la facultad y en marzo defiende su tesis”, garantizó. “Salía a vender sus postres para no pedirme un solo guaraní, vendía acá en la municipalidad sin que yo sepa”, relató.