Amarilla advierte que podrían destituir a ministros de la Corte

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que no le extrañan los rumores de que el cartismo ahora podría tratar de echar a ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no alineados y consideró que existe ya un “ensañamiento” contra su ahora excolega en el Senado Kattya González (Partido Encuentro Nacional), al no remitirle aún ni siquiera los documentos para presentar la acción de inconstitucionalidad contra su destitución.