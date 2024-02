Restitución de Kattya: oposición aún no asegura quorum para sesión extraordinaria

La oposición planteó para las 16:00 de este jueves una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores para tratar la reincorporación de la exsenadora Kattya González, aunque aparentemente todavía no se consiguen los números necesarios para el quorum.

Al respecto, el senador Eduardo Nakayama precisó que con esta convocatoria justamente buscaban “ver quiénes están con la camiseta de la democracia, quiénes no están y quiénes están en el medio buscando dónde aterrizar mejor”.

Por otra parte, en referencia a los legisladores colorados que no forman parte del cartismo, Nakayama dijo que esperaban contar con la presencia de ellos y, en caso de no hacerlo, esto “sería muy preocupante para la democracia”.

“No sabemos si estarán o no y aparentemente tomaron la decisión de no estar. Estamos hablando de horas de anticipación y ¿por qué no podrían estar? No hay excusa para no participar. Se vote a favor o se abstenga, la presencia es muy importante. No podría todavía afirmar (el quorum), pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Es una señal política muy importante y se puede volver a plantear más adelante”, concluyó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola se mantuvo en la misma línea que Nakayama y tampoco pudo confirmar que se tengan los números para la sesión extraordinaria de esta tarde.

“La remoción de la senadora Kattya González fue una decisión contraria a la Constitución. Si no hay quorum, igual se puede revisar más adelante, y si no hay quorum, vamos a sentarnos a analizar. Hay estrategias, pero nosotros queremos que sea la propia Cámara de Senadores la que resuelva esta situación y revierta su banca a Kattya González”, detalló.

En referencia al quorum, resaltó que “seguimos hablando con los colegas y por eso no se puede descartar nada”, aunque, en caso de no lograrlo, reiteró que eventualmente volverán a insistir con el pedido de restitución.

“Lo único que pedimos es que exista quorum y que esto se debata, la razonabilidad y el juramento que hicimos de hacer cumplir con la Constitución Nacional. No podemos en nuestra misma casa quebrantar la Constitución”, apuntó.

