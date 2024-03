Mesa directiva del Senado recibe a titular de la ANDE

El titular de la ANDE fue convocado a consecuencia de la incesante ola de cortes de suministro de energía en las últimas semanas, que sumados al sofocante calor, exacerbó los ánimos de la ciudadanía, reclamo que fue recogido por los legisladores que plantearon esta convocatoria.

La invitación es solo para una reunión y no tiene carácter de interpelación, es decir, Sosa de momento no corre riesgo de recibir un voto de censura a su gestión, que si bien no es vinculante, sería el primer golpe político contra un referente de este gobierno.

Los cortes al suministro de energía no solo molestan a los usuarios particulares, sino también a grandes gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara Paraguaya de Supermercado (Capasu), que reclamaron al gobierno por las pérdidas económicas que les genera esta situación.

Además de dificultar la producción, en el caso de los supermercadistas, las pérdidas también afectan indirectamente a los consumidores finales, ya que se tratan de productos de consumo diario que corren riesgo de perecer.

Semanas atrás, la ANDE justificó estos cortes alegando desde cuestiones puntuales como los incendios por sequía, hasta casos más generalizados como ser el robo de energía a través de conexiones clandestinas.

En este último caso, no solo refiere solo a pequeños usuarios, sino sobre todo a grandes consumidores como son las dedicadas a la criptominería, que en la prácticas son electro-intensivas que requieren requieren un gran caudal energía eléctrica para opera.

Finalmente, entre “morosos” de la ANDE a los que llamativamente no se les corta el servicio está el Partido Colorado, que adeuda más de G. 800 millones.