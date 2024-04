Decreto Reglamentario: Consejo Superior Universitario propondría artículo que evite topeo del presupuesto

Sobre proyecto de modificación relacionado al blindaje del Arancel cero, que sería una suerte de segundo blindaje, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dijo que le parece justo que los universitarios exijan una seguridad sobre la gratuidad de la educación terciaria.

Sostuvo que para él es una prioridad que esta política pública se asegure, y mencionó que el hecho le toca de forma personal, pues en su época de estudiante marchó para exigir el Arancel cero.

Dijo que defendió el proyecto en el pleno, pues cree en que la educación terciaria de calidad en la que el poder adquisitivo no sea un condicionante.

Trabajaron en propuesta de la UNA

Añadió que cuando empezaba el estudio del proyecto Hambre cero, había recibido la visita de referentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) quienes les hicieron una propuesta de redacción para el blindaje del Arancel, en la que trabajaron.

“Siempre hubo voluntad”

Asegura que “siempre hubo voluntad”. Puntualizó que la versión aprobada de Arancel cero en Diputados, y luego en Senadores y promulgada por el Poder Ejecutivo tenía una sola modificación, que era un artículo que incorporaba un símil a la redacción que habían recibido de la universidad.

Enfatizó que siempre estuvo la voluntad hacia que continúe la gratuidad en la educación universitaria, y también a generar mecanismos que brinden tranquilidad a los estudiantes.

Sobre la segunda propuesta de blindaje, Latorre dijo que aún no leyó el proyecto del diputado Hugo Meza (ANR-HC).

“El colega me transmitió su voluntad de contribuir a partir de una plataforma legislativa, y creo que eso habla de la predisposición de dar una solucioón sobre este tema”, expresó Latorre.

Percibe una voluntad del Poder Ejecutivo de dar tranquilidad sobre la gratuidad, a través de diferentes mecanismos.

El diputado Hugo Meza planteó el proyecto de ley que crea el “fondo nacional para la cobertura de la Ley N° 6628/2020 Arancel Cero”, que busca un “reblindaje” del acceso gratuito a las instituciones de educación terciaria.

Meza señaló que se trata de un fondo exclusivo que no se puede tocar, reprogramar ni topear, solamente aumentar en caso de que se eleve la cantidad de beneficiarios. Añadió que otorgará unos G. 145.000 millones –o US$ 20 millones– al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para que pueda transferir a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y las otras instituciones para financiar el Arancel Cero.

Comisión estaría trabajando en propuesta de redacción

Agregó que entre todos los mecanismos que se analizan para darles certeza a los universitarios sobre el Arancel cero, uno de ellos, es la conformación de una comisión del Consejo Superior Universitario, con el fin de generar una propuesta de redacción para el decreto reglamentario, con la cual se blinde el presupuesto. Así, se evitaría que sea topeado con el plan financiero que suele generar el Ministerio de Economía y Finanzas.

Sostuvo que más allá de la alternativa que elijan, existe el compromiso de asegurar la continuidad del Arancel cero.

Desafuero de Mauricio Espínola se tratará “llegado el momento”

Sobre el pedido de desafuero del diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) dijo que no hay una fecha y no es el único caso que tienen. “Nunca llevamos desafueros a tambor batiente, salvo cuando los colegas piden su propio desafuero, y es lo que sucedió en la mayoría de los casos”, dijo, antes de añadir que llegado el momento se tratará este pedido “como se tratan todos los demás”.

Al consultársele si el retraso tiene que ver con el proceso en contra de Mario Abdo Benítez, y si se está cajoneando porque no hay votos, dijo que no hizo el sondeo y desconoce el posicionamiento de sus colegas, pero se sabrá “si hay o no votos en el momento de la votación”.