Ovelar se lava las manos sobre las creaciones de comisiones inútiles

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, quien es ordenador de gastos y maneja dos presupuestos, el de la Cámara de Senadores y el del Congreso Nacional, pretendió responsabilizar a la mayoría y dijo que con las listas desbloqueadas se torna más difícil tomar una decisión.

“Cualquiera de los legisladores te dice: ‘Yo tengo la legitimidad ¿por qué vos Beto Ovelar te vas a creer el supersenador si yo accedí a un espacio a través del voto directo’, y ya no es una imposición del partido ni del movimiento, buscan las alianzas estratégicas y llegan a los votos y tienen la mayoría”, manifestó Ovelar.

La semana pasada se instaló la Comisión de Turismo, que es presidida por la senadora Norma Aquino, alias Yamy Nal (ANR, HC), que demandará la contratación de toda una estructura de funcionarios.

Mientras que para mantener al plantel de funcionarios de la Comisión de Deportes que preside Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) creada en agosto del año pasado, se destinan casi G. 100 millones, y apenas tiene en carpeta dos proyectos de ley que ni siquiera tienen dictámenes.

Sobre la responsabilidad de los cartistas para crear comisiones, dijo que “los muchachos hacen sus acuerdos internos, y no es por ser cartista o no cartista, los muchachos hacen acuerdos espectaculares ahí abajo. Yo no quiero hacer una defensa al cartismo, pero hay alianzas y acuerdos”, afirmó.

Acerca de la comisión de la senadora Aquino dijo que advirtió de su posición en contra y cuestionó que se esté aumentando el número de comisiones pese a que no tienen espacio físico.

“Lógicamente, no tenemos espacio físico, por lo que esas comisiones van a tener que seguramente funcionar en horarios superpuestos o dentro de la creatividad de quienes conduzcan estas comisiones”, dijo al mencionar que los senadores que presiden las comisiones asesoras son quienes deciden sobre el nombramiento de cargos en las comisiones.

Con retiro incentivado prometen eliminar cargos

Ovelar dijo que está en marcha el retiro incentivado para los funcionarios del Senado, y para ello se destinaron más de G. 4.000 millones. Cree que la misma dinámica va a ser implementada con la presidencia del senador Basilio “Bachi” Núñez, quien asumirá el 1 de julio.

“La mesa directiva está en conocimiento y creo que es lo más conveniente”, dijo al señalar que cuando se produzca el cese de los funcionarios “se procederá a la eliminación de estos cargos”, prometió.