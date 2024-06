Gobierno de Argentina es un “mal vecino”, dice parlasuriano

El líder de la bancada B de la ANR, Hugo Meza, representante paraguayo ante el Parlasur, explicó el motivo de sus reclamos ante el órgano regional ante el trato que recibe Paraguay por parte de la Argentina, que según señaló, no condice con el espíritu de fundación del bloque.

El diputado señaló que a 33 años de la firma del Tratado de Asunción, se vienen registrando una serie de retrocesos como consecuencia de un comportamiento de “mal vecino” por parte de la Argentina, en particular.

“¿Se puede hablar de integración regional cuando hoy en nuestras fronteras se tiene que tardar de cuatro a seis horas de humillaciones para pasar entre los países?”, preguntó el diputado.

“¿Se puede hablar de integración si tenemos un país como Argentina que nos quiere cobrar un peaje injusto, arbitrario, ridículo, sin mostrarnos la prestación que ellos están haciendo para querer cobrarnos eso y el espíritu del tratado era la libre circulación de bienes y servicios?”, agregó.

Argentina produce leyes xenófobas, dijo

El diputado puso como ejemplo de mala vecindad las disposiciones argentinas contra el acceso a la salud y la educación para extranjeros. “Nosotros, política de brazos abiertos y las relaciones internacionales tienen que regirse por el principio de reciprocidad”, añadió.

Meza señaló que Milei puede adoptar el sistema económico y político que quiera. “La motosierra, lo quiera, pero el no está al lado de una aldea, nosotros no somos una provincia”, reclamó.

Añadió que el gobierno argentino no puede unilateralmente decidir el incumplimiento de sus compromisos, en relación con la deuda de la Argentina con Yacyretá. “Camesa (equivalente a la ANDE) le cobra a los hogares argentinos, está recaudando la plata, pero el tesoro argentino no le está pagando al tesoro paraguayo.

Criticó a Milei haber presentado como un superávit pese a no haber pagado los compromisos. “Claro que vas a tener superávit si no pagás tu cuenta”. Exigió mayor firmeza por parte del Gobierno, que ya visitó tres veces la Argentina, pero Milei aún no visitó Paraguay.