“Nenecho, sos una desgracia para la ciudad”, responde concejal tras presunto desvío de fondos

“Nenecho, sos una desgracia para la ciudad”, inicia su escrito en su cuenta de X el concejal Alvaro Grau, ante las declaraciones del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, luego de que su propio gabinete admitió que usaron fondos de la deuda de bonos para pagar a funcionarios.

“Nunca la ciudad estuvo tan dejada a su suerte. La Municipalidad está hundida en deudas que condenan a más de 10 años de vivir con la mochila de tu irresponsabilidad financiera. Y esas deudas, ni siquiera se convirtieron en obras para los asuncenos”, escribió Grau.

Lea más: Desvío de fondos en Asunción sería “el caso más grande de malversación” en una administración municipal, dice PPQ

Concejal sigue cuestionando uso de fondos de bonos

El intendente de Asunción respondió de manera soez y vulgar en sus redes sociales, lanzando acusaciones contra los que cuestionan donde están los G. 500 mil millones de bonos de la Municipalidad, uno de ellos es justamente el concejal Grau.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sé que sos experto en el arte del desvío, pero yo no voy a seguir tu show. No voy a ceder ante tu vulgar juego. Voy a seguir reclamando y defendiendo los derechos de la ciudadanía. Es hora de que des la cara y respondas ante la justicia y la ciudadanía sobre el manejo del dinero de todos los asuncenos. ¡Usaste fondos de desagües pluviales para pagar salarios, eso no puede quedar impune!”, escribió el edil en su cuenta de X.