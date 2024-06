Nenecho y los G. 500.000 millones en bonos: “¿Quién va a querer pagar sus impuestos si ve este escenario?”, cuestiona diputado

El agujero de G. 500.000 millones en la administración municipal de Óscar “Nenecho” Rodríguez genera “mucha preocupación” e incluso “de ninguna manera es aceptable” la situación, según refirió hoy el diputado Daniel Centurión, quien también llegó a ser concejal y presidente de la Junta Municipal de Asunción.

“Estamos siguiendo las informaciones surgidas desde el seno de la Contraloría General de la República y yo insisto mucho en que este es el momento en el que tienen que funcionar las instituciones y dar una señal clara de que se va a transparentar la gestión pública y también se va a combatir la corrupción”, expresó el colorado.

Asimismo, calificó de “gravísimo” que se carguen préstamos al contribuyente sin una contraprestación y sostuvo que los argumentos que brinda hasta ahora la Comuna capitalina “no nos cierran”.

“Ya habíamos reclamado en la administración de Mario Ferreiro que no se puede utilizar dinero que está atado a un fin específico para gastos corrientes; yo creo que lo más prudente es esperar el trabajo de la Contraloría”, agregó.

Desvío de fondos: Fiscalía debería actuar si hay irregularidades

El colorado también enfatizó que, una vez concluidas las evaluaciones de la Contraloría, la Fiscalía “de manera inmediata tiene que intervenir” si es que se detectaron irregularidades.

“No vamos a permitir que ningún fiscal se preste para la impunidad. Hoy, gracias a Dios, la información es inmediata y de acceso público. Lastimosamente, el asunceno vive un calvario hace muchísimo tiempo y ¿quién va a querer pagar sus impuestos si ve este escenario? No existe una contraprestación de servicios y encima, como agravante, no existe transparencia en el manejo de fondos públicos”, concluyó.

