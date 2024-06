Ante silencio desde Incan, citan a exautoridades para buscar fondos

Hoy para las 10:00 están citados a concurrir ante la Comisión de Legislación de la Cámara Baja el exdirector del Incan, Julio Rolón Vicioso, y el exsecretario de Salud de la Gobernación de Central, Carlos Cantero (ambos médicos), para buscar alternativas legislativas para fondear el tratamiento de pacientes oncológicos, ya que incluso en el eventual caso de que prospere el proyecto de aumento del impuesto al tabaco, los recursos seguirán siendo insuficientes.

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), impulsor del proyecto que plantea aumentar 2% el ISC de tabaco (que actualmente es del 22%), y destinar los eventuales ingresos extras a un fondo especial para pacientes oncológicos, lamentó que el actual director del Incan, Raúl Doria, ni siquiera concurrió a la audiencia pública que habían organizado.

“Queríamos escuchar su parecer (de Doria) con respecto al aumento del impuesto al tabaco para comprar medicamentos; escuchar un poco cómo están las licitaciones, si se están ejecutando, con qué medicamentos cuentan, con qué no, qué y cuánto es lo que necesitan. pero lastimosamente no accedió a esa invitación”, lamentó Vaesken.

El presupuesto del Incan se vio afectado al redireccionar los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo de Paraguay (Fonacide) para cubrir el programa Hambre Cero, y si bien está la promesa del Ejecutivo de proveer los recursos, la realidad es que lo único que abundan son las carencias.

No obstante, Vaesken valoró que exautoridades mostraron interés en buscar alternativas, ya que en cuanto a tratamiento del cáncer, el cubrir el déficit que dejó el redireccionamiento del fondo de salud a financiar la Ley Hambre Cero, igual queda corto.

“No es solamente US$ 11 millones para comprar medicamentos lo que se necesita. No es reponer solamente estos G. 85.000 millones (que quedaron sin fuente de financiamiento de la Ley Hambre Cero), necesitamos US$ 300 millones para dar una solución de fondo al problema del cáncer”, remarcó Vaesken.

Explicó que también les interesa aprovechar la experiencia de Cantero en la Gobernación de Central, ya que dicha institución trabajó de forma coordinada con el Incan sobre todo en cuanto a prevención y diagnóstico temprano de la enfermedad.

Vaesken apuntó que también esperan están abiertos a escuchar otras propuesta para la obtención de recursos, iniciativa que considera debe ser complementaria a la suba del impuesto al tabaco, que sería analizado antes de fin de mes.

“Queremos la opinión con respecto a este proyecto de ley y si podríamos tener otra fuente de financiamiento, pero eso lo haríamos posterior a esto. Queremos cerrar el tema del impuesto al tabaco y luego pasar a otro tipo de financiación”, dijo.