Fiscal general argumenta al Congreso que investigación sobre Pecci “llegó al tope” en Paraguay

El senador colorado Natalicio Chasse (Honor Colorado) fue consultado sobre las acciones que está tomando en Congreso Nacional para los avances en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia.

Argumentó que el Congreso, si bien tiene la potestad de pedir informes, no es un ente investigador para colaborar o hacer efectivo el avance de las averiguaciones.

No obstante, resaltó que si la investigación no avanza, el Congreso sí tiene la facultad de intimar a que se apure el trámite.

Velocidad “diferente a la que nos hubiera gustado”

Contó que durante una sesión reservada reciente, escucharon las explicaciones del fiscal general del Estado, quien les dijo que la investigación tiene una velocidad diferente a la que a todos les hubiera gustado porque les faltaban datos provenientes de Colombia.

Al recordársele que se formó un equipo conjunto con los investigadores colombianos, por lo que ya no hay escusas para que el fiscal alegue que no se puede avanzar, respondió que no apañarán ninguna demora en la investigación.

“El fiscal tiene que hacer su trabajo, es su responsabilidad y lo que todos queremos. Le pedimos que haga todo el esfuerzo para llegar a una conclusión en ese tema”, dijo.

Se filtró información sobre supuesta “vaquita narco”

La consulta se le hizo debido a una nueva información que surgió en torno al caso. Según la revista colombiana Semana, se hizo una “narcovaquita”, de US$ 2 millones entre narcotraficantes de Paraguay y Brasil. Luego de que el dinero fuera reunido, se produjo el crimen. Los que presuntamente colaboraron en esta “colecta” serían Jarvis Chimenes Pavão, Miguel Ángel Insfrán Galeano -alias Tío Rico- y Jaime Andrés Franco Mendoza.

Seguidamente, se le consultó si ya hay definición sobre su liderazgo de bancada dentro de Honor Colorado, a lo que respondió que ese tema se definirá el 1 de julio. “Seguramente el líder del movimiento y el presidente participarán de esa recomendacion y se decidirá en su momento”, comentó.

