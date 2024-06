Orden de alejamiento contra “Chaqueñito”: la opinión de un constitucionalista

Una orden de alejamiento en contra del senador Javier “Chaqueñito” Vera fue emitida el 4 de junio pasado por la jueza de Paz de Luque, Norma Beatriz Ortiz Díaz, tras la denuncia presentada por la funcionaria Francisca Espínola, a quien el legislador había maltratado y amenazado con desvincularla del Congreso.

La jueza se ratificó ayer en la orden y rechazó no hacer lugar al pedido de requerimiento previo del desafuero, pues considera que se trata de un juicio civil y no constituye un proceso penal. También resolvió modificar las medidas de protección, dejando en constancia de que la restricción de acceso y acercamiento solo hace alusión a los recintos que no sean la sede parlamentaria.

El presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, ayer comentó que recurrieron a juristas para conocer el alcance de la medida cautelar emitida por la magistrada, considerando que hay sectores que sostienen que se extralimitó en sus funciones porque debió solicitar previamente el desafuero del senador.

El abogado constitucionalista Emilio Camacho, quien fue uno de los asesores que emitieron un dictamen, afirmó que la jueza obró correctamente en cuanto al alejamiento, pues fue una medida de urgencia para precautelar la seguridad y dignidad de la víctima.

“Con esa medida de urgencia, la magistrada obró correctamente. No sólo la magistrada, un particular puede impedir una agresión. Dictó una medida de no acercamiento para precautelar porque hay razones”, expresó.

No obstante, cuestionó las otras medidas que la magistrada había emitido en primera instancia. “En segundo lugar, ella adoptó medidas que, en mi opinión, implican un proceso que no puede hacerlo; es decir, intimarlo. Eso no puede hacerlo. Eso para mí es un exceso”, mencionó.

Lea más: Orden de alejamiento contra “Chaqueñito”: “No voy a permitir que otro poder se involucre en el Senado”, advierte “Beto” Ovelar

El senador Javier Vera debe declarar por escrito sobre los hechos que fueron denunciados por la funcionaria y tiene tres días hábiles para ello.