Un tibio Latorre apaña a Nenecho y recuerda antecedentes de “blanqueo” de la Cámara

“Yo creo que estamos en una etapa incipiente, donde existen solicitudes de informes que fueron planteadas por la Contraloría, también por colegas de la Cámara de Diputados. Está en la cancha de la Municipalidad de Asunción dar las contestaciones pertinentes”, afirmó Latorre, evitando sentar postura sobre los cuestionamientos contra Nenecho.

En las elecciones pasadas, Latorre hizo campaña con la actual senadora Lizarella Valiente, esposa del intendente Rodríguez.

Al ser consultado sobre si apoyaría la intervención, en el caso de que la Contraloría constate irregularidades, Latorre dijo: “No me gustaría anticipar una posición antes de una revisión profunda de la situación, de la cuestión documental”.

No obstante, recordó que la Cámara Baja se caracteriza por apañar en general a colegas y otras autoridades electas, con la excusa de respetar la “voluntad popular”. Lo que no menciona es que la intervención no implica destitución, sino un apartamiento temporal, mientras se investigan las denuncias.

“Esto hay que decirlo, nosotros (diputados) siempre hemos tenido una posición histórica con respecto a las intervenciones, a las destituciones, así como a las pérdidas de investiduras acá en Diputados, de que siempre la hemos considerado una acción de última ratio (último recurso), entendiendo la voluntad popular que ha posicionado a estos actores, a los parlamentarios, a los intendentes...”, afirmó Latorre.