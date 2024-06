Gerardo Soria: Cartes está imponiendo una dictadura dentro del Partido Colorado

Gerardo Soria, quien fue expulsado del Partido Colorado por sus posiciones críticas hacia Horacio Cartes, expresó su descontento con lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Soria afirmó que los ministros de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, Jaime Bestard y César Rossel, ignoraron irregularidades significativas en el proceso.

“Nosotros recurrimos a la justicia para enderezar lo que se hizo mal en el Tribunal de Conducta”, declaró Soria. “Un Tribunal de Conducta que me juzgó en mi ausencia, un Tribunal de Conducta que no me dio el derecho a la defensa, un Tribunal de Conducta cuyos jueces tenían mandatos vencidos. Por eso recurrimos al Tribunal Superior de Justicia Electoral”, añadió.

Según Soria, el Estatuto de la ANR estipula, tras la asunción de las nuevas autoridades de la Junta de Gobierno, el Tribunal que lo condenó tenía el mandato vencido. “Esa asunción se dio el 10 de enero del 2023 y a mí me juzgan en junio, cuando ese tribunal ya estaba acéfalo”, explicó.

Soria también detalló cómo el Tribunal de Conducta lo juzgó sin su presencia y sin informarle adecuadamente sobre los procedimientos. “En una reunión que comenzó a las 5 de la tarde, para las 8 ya estaba juzgado y sentenciado. A pesar de que yo recuse a los jueces, ellos mismos estudiaron sus recusaciones y se declararon competentes sin comunicarme. Esa misma noche, nombraron un abogado defensor y me juzgaron, violando todos mis derechos”, puntualizó.

El ex miembro del Partido Colorado subrayó que el estatuto de la ANR indica que, en caso de lagunas legales, se debe recurrir al Código Penal, el cual prohíbe que los jueces recusados analicen sus propias recusaciones.

“Yo recusé a los cinco jueces, ellos se autoconcedieron la venia de juzgarme en mi ausencia. Nombraron a un abogado defensor cartista que no hizo más que sancionarme con el mínimo”, remarcó.

Cartes impone una dictadura

Soria señaló que recurrirá a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para presentar una acción de inconstitucionalidad porque considera que violaron todos sus derechos.

Finamente, reflexionó sobre la conducta autoritaria del presidente de la ANR, Horacio Cartes, a quien calificó de dictador.

“Nos está imponiendo una dictadura dentro del Partido Colorado”, sentenció.

