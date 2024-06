Dirigente renuncia a ANR y denuncia que está secuestrada por el cartismo

El dirigente colorado de la ciudad de Guarambaré, departamento Central, Sergio Federico Zárate Barrios, renunció a la ANR debido a un proceso abierto por el Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En su nota de renuncia, con fecha 18 de junio último, Zárate barrios señala que la ANR “(ya) no es un partido de hombres libres” y que hoy “está sujeto a la voluntad de una persona, volviéndolo cada día más un partido absolutista y antidemocrático”.

En su misiva, el dirigente indica que la ANR “es una asociación de hombre libres que busca promover el bienestar del pueblo paraguayo sobre la base de la igualdad, la justicia y la soberanía popular manifestada en la forma republicana, democrática, participativa y representativa del gobierno”.

Señala que el “partido considera a la persona como un valor substantivo y le reconoce todas las libertades compatibles con la libertad ajena y la felicidad colectiva, lamentablemente estos principios fueron perdiéndose, y hoy día el Partido Colorado no es un partido de hombres libres y lejos está de propugnar un sistema republicano, democrático, participativo y representativo, está sujeto a la voluntad de una sola persona, volviéndolo cada día más un partido absolutista y antidemocrático”.

“Por lo tanto el Partido, cada día se aleja más de sus ideales y principios y no me siento representado por las autoridades que hoy día manejan y administran este centenario partido, por eso he tomado la decisión de renunciar como afiliado de la ANR y solicitar mi exclusión del Registro Partidario, que solicito sea comunicado a la Justicia Electoral para lo que hubiera lugar”, refiere su carta.

Proceso en el Tribunal de Conducta

Conforme a la cedula de notificación, con fecha 6 de junio pasado, remitida por el Tribunal de Conducta de la ANR a Sergio Federico Zárate Barrios, refiere la apertura del expediente el 16 de mayo pasado por supuestas trasgresiones de disposición de Estatuto Partidario y Código de Ética”. La parte resolutiva textualmente, dice: “Iniciar el presente juicio de responsabilidad política y ética a Sergio Federico Zárate Barrios a fin e establecer el grado de responsabilidad por la denuncias que fueran formuladas en su contra”.

En ese sentido, el tribunal dispuso que este martes 18 de junio pasado, a las 17:00, para que el denunciado comparezca ante este órgano colorado “a objeto de asumir su defensa bajo apercibimiento en caso de no hacerlo así, se llevara adelante el proceso en rebeldía, y el tribunal designara como defensor a un correligionario presente en el acto”.

La nota de notificación está firmada por el titular del Tribunal de Conducta, Gustavo Cazal Riego; y los miembros Nelly Servín; Nidia López, Sergio Fabián González y Pablo Morínigo.

“Partido Colorado, secuestrado por el cartismo”

En un nota dirigida al Tribunal de Conducta, Federico Zárate Barrios, con el patrocinio del abogado Wilber Santacruz, indicó que se enteró del proceso en su contra el 17 de junio mediante la mensajería de WhatsApp, en la cual es citado a comparecer el 18 de junio a fin de asumir su defensa.

Señala que la medida tomada viola el principio de la inocencia y defensa consagrada en la Constitución Nacional, “imposible asumir su defensa en solo 24 horas, sin tener conocimiento de los hechos denunciados”, y con “un tribunal de inquisición al estilo medieval”, que no le garantiza el debido proceso.

“Lamentablemente, el Partido Colorado secuestrado por el cartismo, no es un partido de hombres libres y mucho menos propugna un sistema republicano, democrático, participativo y representativo ”, indica Zárate en su nota. Dice que como “paraguayo no se siente representado por las actuales autoridades”. “Por eso he tomado la decisión de renunciar como afiliados de la ANR, y solicitar mi exclusión del Registro Partidario, conforme se acredita con la copia de la nota de renuncia”, apunta la nota que presentó ante el Tribunal de Conducta de la ANR.