El particular argumento de Jatar para rechazar suba de impuestos al tabaco

Como era de esperarse, la aplanadora cartista y sus aliados volvieron a rechazar un proyecto de ley para aumentar los impuestos al consumo de tabaco. El diputado Jatar Fernández Safuán (ex Cruzada Nacional) fue uno de los voceros en contra del proyecto.

En su particular estilo, uno de los representantes que, pese a ser electo por el partido de oposición, terminó sumándose al cartismo, expresó su desaprobación al proyecto hablando de su vida privada.

Fernández Safuán ya había tenido exabruptos en otras oportunidades, entre ellas una de las últimas, en la que confesó detalles de su vida íntima que nadie le había preguntado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cuál fue el argumento del diputado en esta oportunidad? Te lo contamos en esta nota.

Lea más: Cartismo ignora a pacientes con cáncer y rechaza elevar impuesto al tabaco

Jatar Fernández: “Dejemos de joder y hagamos algo”

En el momento de su argumentación contra el aumento del 2% al impuesto al consumo de tabaco, el diputado cartista Jatar Fernández Safuán volvió a dar detalles innecesarios con respecto a sus preferencias personales.

“Yo, a diferencia de mi colega, consumí todo tipo de cosas y ninguna tenía impuesto”, empezó diciendo el ex barra brava de Olimpia, conocido en ese ámbito como “Oso”.

“Me parece estúpido de nuestra parte. Entonces tenemos que subir el precio del azúcar, de las gaseosas. Todas las confiterías ahora van a pagar, porque tenemos un montón de diabéticos. Los que venden motos, tienen que comer ‘hule’, que paguen 50% más”, criticó.

“Por qué no organizamos algo entre todos, algo que valga la pena realmente y ver la problemática de lo que son los accidentes de tránsito, ver la problemática del alcohol. Todos los días hay un borracho que le mata a alguien”, agregó.

Finalmente agregó: “Yo no sé qué clase de discernimiento, raciocinio y pensamiento lo que tienen algunas personas que le escucho acá. Yo soy el menos educado en ser letrado, porque no tengo título, pero me parece que tengo un poco más de cerebro acá entre todos, porque no sé qué está pasando con ustedes porque escucho estupideces nomás”.