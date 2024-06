Persecución en la ANR: Soria acusa a TSJE de haber avalado ilegal e inconstitucional expulsión

El dirigente colorado disidente Gerardo Soria, expulsado del Partido Colorado (ANR) por sus críticas al presidente de esa organización, Horacio Cartes, presentó esta mañana una acción de inconstitucionalidad en contra de las resoluciones de la Justicia Electoral que la avalaron.

“Violaron todos los preceptos constitucionales del debido proceso y de la garantía constitucional de la libertad de expresión. Entonces hoy estamos recurriendo a la Corte y esperamos tener acá un juicio acorde a la ley y a nuestra Constitución”, expresó.

Explicó que, junto con su abogada, Alejandra Peralta Merlo, están pidiendo como medida cautelar la suspensión de los efectos de la resolución del TSJE que aprobaron su expulsión.

Recordó que Paraguay ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar el derecho a la libertad de expresión en el caso de Ricardo Canese, condenado por difamación en medio de un proceso electoral.

Gerardo Soria: “Ministros ni siquiera leyeron el expediente”

El dirigente colorado dijo que, de la lectura de las resoluciones del TSJE, resulta evidente que los ministros ni siquiera leyeron el expediente. “Estaban todas las pruebas para refutar esa expulsión injusta que me hicieron en el Tribunal de Conducta partidario”, dijo.

“En el Tribunal de Conducta no me dieron derecho a la defensa y lo hemos probado eso ante el Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala. Se demostró que no fue un proceso legal (...) fue ante unos jueces totalmente incompetentes porque ya tenían mandato fenecido”, agregó.

Cuestionó que “todo ese proceso que fue ilegal fue avalado nuevamente por el Tribunal de la Capital y nuevamente por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En el fallo del TSJE dice que los procesos estaban bien, siendo que el proceso estaba viciado desde el inicio”.

Soria se ratificó en que considera que “no puede el partido más grande y democrático del Paraguay, el Partido Colorado, estar dirigido por un ‘significativamente corrupto’, lavador de dinero y cómplice del terrorismo internacional”.