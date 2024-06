Nenecho estaría planificando otro millonario préstamo

Mientras siguen sin aparecer los G. 500.000 millones en bonos y apenas ayer se reculaba en un pedido de más bonos para obras, ahora el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez estaría intentando conseguir un millonario préstamo en bancos de plaza.

El concejal Álvaro Grau denunció que recibió un documento que habría sido presentado por la administración municipal para la solicitud de la cotización para un préstamo de G. 299.000 millones. Aseguró que varios bancos recibieron dicho pedido para el financiamiento temporal de caja.

Nuevo préstamo sería ilegal

Afirmó que el pedido “no es válido y no es legal”, puesto que la Junta Municipal de Asunción no aprobó el nuevo préstamo. Además, la Ley Orgánica señala que los límites de endeudamiento están limitados por la capacidad de pago y las previsiones del presupuesto, y ahora la administración ya tiene millonarios créditos y bonos que no puede honrar.

El edil detalló que en el documento de solicitud de condiciones financieras se plantea una operación de financiamiento temporal de caja por un plazo de 12 meses. Se plantea el primer pago de cuota el 20 de enero del 2025.

Además, en otro párrafo se indica que hasta hoy a las 12:00 se estarán recibiendo las ofertas en la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción.

El concejal consideró muy grave que se esté intentando sacar préstamos fuera de la ley y sin aprobación de la Junta. “Por todos lados están buscando la forma de tapar el agujero que hicieron en la cuenta de los bonos, porque ese dinero sigue sin aparecer”, enfatizó.