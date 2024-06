Santi sobre Nenecho: “Tengo muy claro dónde me tengo que involucrar”

Ante los cuestionamientos por haber señalado que el faltante de los bonos de la comuna de Asunción es solo un tema “municipal”, el presidente Santiago Peña volvió a hablar de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) sin emitir juicios.

Durante el acto de aniversario de la Escolta Presidencial, señaló que el país tiene 260 municipios y mencionó, por ejemplo, que Ciudad del Este tiene “enormes cuestionamientos”. Evitó hablar sobre Asunción y dijo que cada comuna tiene sus desafíos y limitaciones presupuestarias.

“El Poder Ejecutivo se rige por normas muchísimo más rigurosas. Esto también forma parte de la creencia de la autarquía municipal, donde nadie tenía que controlar y, lastimosamente, con el correr de los años la falta de control derivó en que la mayoría de los municipios están en situaciones precarias”, expresó.

“Los municipios necesitan apoyo, pero no es responsabilidad del Presidente. Yo tengo una responsabilidad como Presidente sobre todos los municipios, de trabajar coordinadamente con ellos”, agregó.

Señaló que la intervención depende del Congreso y él no está preopinando. Reconoció el rol de la prensa para ser contralor, “pero no puede ser el indicativo de dónde yo me tengo que involucrar, yo tengo muy claro dónde me tengo que involucrar. Conozco muy bien mis competencias como presidente de la República y en el ámbito político, a pesar de mi juventud aprendo, y aprendo muy rápido”, manifestó ante la prensa.

Cartes y Nenecho, presentes

Antes del inicio del acto y de la llegada del mismo Peña, llegó hasta el acto conmemorativo el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes. Fue recibido prácticamente con honores y los altos mandos militares incluso se encuadraron para saludarlo.

Además de él, llamó la atención la presencia de Nenecho Rodríguez en el evento. El intendente de Asunción fue uno de los asistentes que formaron parte de la primera línea del acto conmemorativo llevado a cabo en el Regimiento Escolta Presidencial.

No es la primera vez que se muestra junto con el presidente Peña desde que saltó el escándalo de los bonos. El propio Presidente asistió días atrás a una inauguración de obras de Rodríguez, mostrando un aparente respaldo en medio de la crisis municipal.