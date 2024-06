Esto dice el titular de la Junta sobre convocatoria a “Nenecho” y los bonos faltantes

Ante la convocatoria del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, para que responda sobre el desvío de G. 500.000 millones en bonos, el presidente de la Junta de Asunción, el concejal César Escobar, manifestó que está sorprendido.

El próximo 26 de junio, el intendente de Asunción, el director de Finanzas y el jefe de Gabinete deben presentarse ante el pleno de la Junta para responder sobre los bonos, su ejecución, los saldos, los llamados de licitación y todos los detalles.

Lea más: Concejales de Asunción admiten crisis financiera y convocan a Nenecho

“Estoy sorprendido por la decisión de la Junta. Me parece un paso importante para que el pleno tenga una respuesta oficial. Hasta el momento es una información extraoficial, más allá del balance. Después no tuvimos una respuesta”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destacó que no le preocupa la aprobación del balance general porque los números demuestran la inversión de los fondos del municipio. Sin embargo, destacó que “la ciudadanía y los medios están interesados en qué pasará con los saldos de los bonos y la ejecución de las obras”, resaltó.

La pregunta que debe responder “Nenecho”, según Escobar

El presidente de la Junta resaltó que ahora “Nenecho” debe responder una importante pregunta: “¿En qué tiempo y cómo va a reponer el dinero de los fondos para ejecutar las obras que la Junta planificó?”, sostuvo.

Lea más: Nenecho estaría planificando otro millonario préstamo

Como una concejal colorada fue quien propuso la convocatoria al intendente, Escobar manifestó que eso ocurrió porque la Junta es independiente y autónoma políticamente. “La instancia de saber el uso correcto o no de los fondos va a ser de larga data. Lo que me interesa a corto plazo es lo que dice la Contraloría”, dijo.

Lamentó además que anteriormente el intendente de Asunción no supo responder las 28 preguntas de la Junta. “Quiero estar esperanzado de que deben venir preparados a la Junta y satisfacer con sus respuestas. Es un momento de sinceridad. No quiero que nos vengan a decir que todo está bien”, resaltó.

Lea más: ¿Dónde están los G. 500.000 millones? La Asunción de Nenecho no resiste la lluvia por falta de obras

Escobar expresó que no se puede permitir que la ciudadanía asuncena aguante un hecho irregular, que después de un endeudamiento no sea invertido en los lugares que la Junta proyectó. “Que Asunción no sufra un hecho que le quite la esperanza a sus autoridades elegidas. Son momentos de estar representando los procesos”, señaló.