Crítica a Peña y su “bancada pro muerte” por rechazar impuesto al tabaco

“Miren la ejecución (presupuestaria del Incan), la ejecución es mucho más alta”, dijo ayer el presidente Peña, ante lo cual Benítez respondió anexando la planilla de ejecución hasta este mes del Incan.

“Le dieron la espalda a los pacientes con cáncer y encima son mentirosos compulsivos. La ejecución presupuestaria en productos medicinales del Incan (Instituto Nacional del Cáncer) es menos de la mitad”, escribió en la red social X el diputado Benítez.

“Ayer (miércoles) se intentó hacer un mísero aumento impositivo, para garantizar algo mínimo a los pacientes oncológicos” y “la bancada pro muerte del presidente votó por el rechazo”, acotó Benítez.

En la publicación adjuntó la planilla, donde se constata que para la mitad del año, la ejecución del Incan en el rubro de productos farmacéuticos y medicinales es del 46%, y del presupuesto total es de apenas el 25%.

Es decir, tienen sin ejecutar G. 472.346.645.271, algo que ya durante la sesión en la que se trató el aumento del impuesto al tabaco, opositores le reprochaban al titular del Incan, Raúl Doria.

“Lamento muchísimo que no le vemos y tampoco le vimos en la audiencia pública al Dr. Raúl Doria. Creo que se sigue escondiendo. Había escuchado la intervención de algún colega (cartista) que decía que el 25% del presupuesto nomás fue ejecutado hasta el momento y tenía US$ 47 millones por ejecutar. O sea, está cayendo en una imprevisión muy grande este director y sigo sosteniendo que no sabe donde está parado”, había criticado el diputado Walter García (Yo Creo).