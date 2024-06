Diputado cuestiona el proceso de la licitación de Hambre Cero

El diputado liberal Rodrigo Blanco se mostró preocupado por el proceso licitatorio que realiza el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Tadeo Rojas, en el marco del programa Hambre Cero. Dijo que los criterios de evaluación fueron demasiado bajos para las empresas que compran sus productos a los pequeños agricultores locales.

“Las políticas públicas deben tener el alcance esperado con todos los sectores. Vemos que las valoraciones con el aspecto de sostenibilidad como criterio para puntuar a las empresas que adquieran los productos de la agricultura familiar de la zona es muy bajo. En Central tenemos un enorme potencial frutihortícola, pero no se está teniendo en cuenta. Yo no encontré que se le haya dado la valoración necesaria. No fueron tenidos en cuenta para que sumen puntos a la hora de competir”, dijo el diputado Blanco.

Manifestó además que desde el Gobierno nacional se dijo que con este proyecto se buscaba un mayor control en la distribución de la alimentación escolar, pero tampoco se dio un criterio de exclusión a las empresas que no cumplan con la trazabilidad en la entrega.

“En criterio de innovación en donde se pueda hacer el monitoreo de la provisión de alimentos no se tuvo alto porcentaje. Este ítem fue el que tanto énfasis dijo el Gobierno que tendría. Sin embargo, se le asigna un porcentaje mínimo a la trazabilidad. Esto debería ser un requisito obligatorio a las empresas, pero no es obligatorio porque tiene una carga de tres puntos de 10. Nosotros consideramos que debería ser obligatorio en cuanto al control”, sentenció el parlamentario.