Roberto González trata de borracho a Riera al hablar de la seguridad del país

En la sesión ordinaria de este miércoles en la Cámara de Diputados, el colorado disidente Roberto González criticó las declaraciones del ministro del Interior, Enrique Riera, en torno a la supuesta posición de Paraguay como el país más seguro de la región.

El diputado insinuó que Riera debió haber estado borracho cuando dio esas declaraciones, atendiendo la actual situación de inseguridad que vive el país, con grupos de crimen organizado avanzando hacia varios departamentos del sur del país y la inseguridad cotidiana que vive la sociedad.

“Prefiero no hablar del tema porque creo que el ministro no habrá estado muy bien en ese momento. Habrá estado saliendo de una farra, de otra manera no se explica”, empezó diciendo.

“Habrá estado borracho cuando hizo esa declaración”, dijo, señalando que la gente no puede ni salir a la calle sin que se le asalte, por lo que consideró como un disparate que un ministro del Interior se exprese en esos términos.

Lo que dijo Enrique Riera

El ministro del Interior, Enrique Riera, se basó en una página web cuya procedencia no sabe, pero cree que es de España, donde se señala que Paraguay es el más seguro entre otros doce de América Latina. Anunció que en agosto presentará las estadísticas que -a su criterio- mostrarán que los delitos disminuyeron.

Dijo que comparte los datos de la página web de un organismo internacional “que nada tiene que ver con nosotros” porque no quiere “tener secretos” ni “hacerse el misterioso”.

Estas declaraciones se dan en medio de una ola de asaltos y robos en la vía pública, comercios y domicilios, además de crímenes en todo el país, que en la actualidad no solo son denunciados ante las autoridades, sino también en redes sociales donde se muestran las imágenes de circuito cerrado de los casos.

Agregó que nuestro país tiene mucho que mejorar en materia de seguridad y que, para no dejarse llevar por opiniones subjetivas, el próximo 15 de agosto presentará un informe completo de los números que manejan de manera interna. “No sé si será como nosotros vemos, que está mejorando”, comentó.