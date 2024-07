Peña se jacta de democrático y niega el copamiento de poderes

En otro momentos de su informe de gestión, el presidente Santiago Peña (ANR-HC) aseguró anoche que su gobierno tiene credenciales democráticas. Esto es pese que el sector colorado cartista propició varias acciones antidemocráticas y autoritarias, como la expulsión exprés de la senadora Kattya González (PEN) en febrero de este año. Peña dijo que el 30 de abril del 2023 nos votaron casi 1.300.000 paraguayos, logrando “la mayor diferencia histórica en la era democrática”.

“La responsabilidad que ello supone, desde luego, es tremenda. Pero es igualmente cierto que muchos paraguayos no me votaron, y me siento obligado a ganarme la confianza de ellos. Esa confianza se gana en el día a día; con resultados; con gestión; con un Estado presente, que resuelva los problemas de la gente; con un Gobierno empático, honesto, sensible, atento, siempre abierto al diálogo. Quiero que sepan que entiendo ese desafío y no me cansaré de trabajar para ganar la confianza de cada uno de ustedes mediante logros positivos y palpables. A los que me votaron, a los que no me votaron, a los que aun dudan: hoy reafirmo aquí mi inflexible compromiso de intentar ganarme, con gestión y resultados, la adhesión de todos los paraguayos, sin distinción de banderías políticas o preferencias, hasta el último día en que me toque ocupar el sillón de los López”, manifestó el mandatario.

Santiago Peña defendió, además, al actual Congreso Nacional. Indicó que las “listas desbloqueadas”, es el de mayor legitimidad democrática en la historia de nuestro país. “No hay que olvidar este punto: cuando se habla con bastante ligereza de mayorías o de “copamiento”, se olvida la profunda legitimidad democrática de este parlamento. No es una cuestión menor”, indicó. Agregó: “Quizá los paraguayos no logremos ponernos de acuerdo en muchas cosas; pero estoy seguro de que estamos de acuerdo en que no hay mejor forma de convivencia que la democracia bajo un Estado de Derecho”.

Por otra parte, aseguró que Paraguay “no busca caridad” ni ayuda” ni “arrodillarse a potencias extranjeras”. Dijo que “ha liderado visitas a más de 15 países para presentar al país, atraer inversiones y abrir mercados”.

Se quejó del gobierno colorado de Mario Abdo

El presidente Santiago Peña (ANR-HC) inició anoche su discurso de su primer informe de gestión ante el Congreso con largos pasajes de críticas al gobierno de Mario Abdo Benítez (ANR). Peña lamentó la situación del Estado que recibió el 15 de agosto de 2023 de manos de la anterior administración colorada (2018-2023). Dijo que se encontró un “Estado a la deriva”.

“Recibimos un país donde, durante el último periodo de gobierno, donde no solo se estancó la reducción de la pobreza, sino que incluso aumentó, con un 25.5% de pobreza total y un 6.1% de pobreza extrema en el 2022″, indicó. Dijo que “volvió la improvisación en el nombramiento de cargos públicos estratégicos (...) y el fantasma de la corrupción se enseñoreó nuevamente. (...) Encontramos instituciones del Estado abandonadas al azar y a la desidia, muchas con duplicación de funciones y trabajando descoordinadamente, desperdiciando esfuerzos y recursos que son financiados por los impuestos de todos los paraguayos. Se creyó que el Estado es una máquina que funciona con piloto automático; un craso error conceptual”, señaló.

“Para no cansarlos, basta un ejemplo: el caso de Petropar. De dejar 200 millones de dólares en caja y combustibles baratos para la ciudadanía, pasamos a ‘aguas tónicas de oro’ y una Petropar ‘para los amigos’”, expresó. Asimismo, dijo que encontraron un “Estado aparte gobernado por criminales, y un total abandono del sistema penitenciario con graves implicancias en la seguridad ciudadana, el microtráfico, el narcotráfico y otros delitos orquestados desde las penitenciarías. ¿Quién permitió esto, y para beneficiar a quién?”, se preguntó.

Acta secreta y el salvataje a Abdo

Peña aludió al acta secreta de Itaipú con Brasil que casi le costó el cargo a Abdo en agosto de 2019 y salvado del juicio político por el cartismo. Indicó: “En la Itaipú, nos encontramos con actas secretas, y nos enteramos de que en dos años consecutivos se había cedido ante las pretensiones de Brasil, causando una pérdida de ingresos de alrededor de US$ 1.000 millones en tres años”.