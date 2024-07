Lo que respondió “Nenecho” ante el lapidario informe de Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) emitió este miércoles un informe que señala que el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), desvió dinero de los bonos emitidos para obras y asegura que esto va contra la Ley Orgánica Municipal. Además, denuncia que no se podía utilizar la “cuenta única”.

El informe de la CGR fue presentado hoy ante el Ministerio Público y recomienda una investigación.

Ante esto, “Nenecho” habló con ABC Cardinal y negó haber cometido alguna irregularidad, aunque mencionó que no tuvo acceso aún al informe de la CGR. “Nos regimos dentro del marco legal, no nos salimos ni un solo milímetro. Estamos demasiado tranquilos. No cometimos nada ilegal o nada raro, dentro del marco legal establecido”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que considera que no está comprometido penalmente. Incluso, mencionó que “las obras se hicieron, están y se están haciendo”.

Lea más: ¿Y los G. 500.000 millones? mientras dinero ya no está, Nenecho mantiene la ciudad capital en ruinas

Diferencia de criterios con Contraloría

Con relación a las irregularidades puntualizadas por la Contraloría, afirmó que hay diferencia de criterios y anunció una “respuesta jurídica” desde la Municipalidad.

También justificó la ejecución de los bonos, alegando que la Municipalidad de Asunción tiene autonomía establecida en la Constitución Nacional y una ordenanza comunal que le permite el uso de la cuenta única. Incluso, argumentó que su administración se rige de las leyes y bajo recomendaciones organizaciones internacionales, como el Foro del Banco Mundial.

“Acá hay una mala interpretación de algunos, que manifiestan -hablando de la autonomía- que uno no puede captar créditos propiamente dicho, en este caso bonos, para gastos corrientes. Nosotros no captamos bonos para gastos corrientes, lo captamos para un plan de inversión. Dentro del marco legal, nosotros utilizamos la figura de la cuenta única basada en la ley misma, posteriomente, a través de la ordenanza 175/2018 y la reglamentación 2424/2019″, mencionó.

Lea más: Otro pedido de préstamo de “Nenecho”: así justifica el titular de la Junta su inclusión en el orden del día

Respondió a lo que solicitó la Contraloría, alega

La Contraloría, en su informe, señala que “Nenecho” se negó responder debidamente cinco ítems solicitados, entre los cuales se citan la ejecución oficial de los gastos e ingresos de los periodos 2022 y 2023, y los extractos bancarios de todas las cuentas bancarias – no solo de los bonos-. El intendente afirmó que se limitó a responder con documentaciones a lo que solicitó la Contraloría.

Asimismo, señaló que “sin ningún inconveniente” remitirá los extractos bancarios con todos los datos, incluyendo el destino de las cuentas en las que fueron a parar el dinero. Mencionó que se trata de cuentas bancarias de la Municipalidad que están relacionadas a la cuenta única.

“Hemos remitido todo lo que ellos han requerido. Compartimos las documentaciones que nos solicitaron. Si no me solicitan ciertos documentos, no voy a enviar demás. Los extractos bancarios están. Son cuentas que forman parte de la cuenta única”, agregó.

Lea más: Nenecho habría falsificado documento para justificar desvío de G. 500.000 millones en bonos

Además, mencionó que ya respondió en detalle sobre el destino del dinero obtenido en los bonos, en la sesión de la semana pasada ante la Junta Municipal de Asunción.

No hay desacato a amparo, asegura

“Nenecho” también afirmó que es “mentira” que la Intendencia desacató el amparo judicial sobre un pedido de acceso a la información pública, promovido por el concejal asunceno Álvaro Grau (PPQ), respecto a un informe sobre el uso de los bonos.

En otro momento, el jefe comunal se negó a responder si conversará con el líder de su movimiento partidario Honor Colorado, Horacio Cartes. Alegó, de forma ofuscada, que se trata de una cuestión personal.