Video: este es el mensaje de Yamil Esgaib a Joe Biden por el embajador de EE.UU. en Paraguay

Desde su ingreso a la Cámara de Diputados hace un año, Yamil Esgaib mostró actitudes violentas, machistas y soberbias. Hoy en plena sesión, el cartista no desaprovechó la oportunidad para acumular otro cuestionable episodio a su lista.

Esgaib se dirigió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a quien solicitó que pueda “retirar este personaje que nos ha hecho pasar muy mal a nosotros como políticos”, en referencia al embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield, aunque sin nombrarlo.

“El ataque inmisericorde fue del equipo político que armó Mario Abdo Benítez con exfiscales principalmente de la oposición persiguiendo a un equipo político y a una persona, persiguiendo y destruyendo industrias, haciendo perder trabajo a mucha gente con injurias, con maldades, con conspiraciones a nivel internacional, con un embajador que hasta hoy está acá en este país y no sé cómo no tiene vergüenza de irse todavía; el embajador de los Estados Unidos que hace pasar vergüenza a su país”, fue parte de lo que declaró.

Incluso aseguró que el norteamericano estuvo “metiéndose en las internas partidarias y a nivel nacional; nadie puede negar eso y todo eso salió en una conspiración de paraguayos”.

Yamil Esgaib sobre Marc Ostfield: “Me parece una malísima persona”

Incluso dijo que el diplomático norteamericano le “parece una malísima persona” y apuntó a que debería irse del territorio nacional porque “está haciendo pasar vergüenza a su Gobierno y a su país”.

“Todos lo que estamos acá somos hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica pero no así de este personaje que vino a pisotear la soberanía de nuestro país y no se puede ir sin que digamos esto; porque ya se va a ir, estoy seguro, pero no se va a ir gratis. Faltó el respeto a muchos colegas y políticos tratándonos de vendidos y todo eso salió del gobierno anterior, de ahí salió la toda la conspiración y no tenemos que mentir”, concluyó.

El embajador Marc Ostfield fue quien anunció en su momento que el expresidente Horacio Cartes -líder de Esgaib- había sido declarado como significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

También en enero del año pasado se había dado a conocer que el propio Esgaib -cuando aún era candidato- tenía intenciones de solicitar la expulsión de Ostfield del Paraguay, unos días después de la designación en contra de Cartes.

