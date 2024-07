“Bachi” acumuló millonarios bienes luego de ser intendente

A finales de la década de 1990 e inicios de la del 2000, el ahora presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez (ANR cartista) era un médico recién egresado en una universidad de Argentina y que vino a nuestro país junto a su familia para cumplir con su residencia en el hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS).

La estima hacia los padres del senador cartista, oriundos de Villa Hayes, que trabajaban incansablemente para que él estudie la carrera en el vecino país y la entonces “humildad” de “Bachi”, hizo que este gane el aprecio de gran parte de la población.

“Vino con su esposa -también médica- y una de sus hijas (Sol Núñez, quien es actualmente concejal de Villa Hayes). Y vivían en este alquiler” (señalándolo), rememoró Margaret Bóveda, una de las lugareñas y que no niega que ayudó con su voto al actual presidente del Congreso para que llegue a ser intendente de Villa Hayes en 2006.

Bóveda junto a un grupo de pobladores presentó el 26 de septiembre de 2018, HACE SEIS AÑOS, la denuncia contra el senador cartista y los hermanos de este: Ricardo y Óscar “Ñoño” Núñez por supuesto enriquecimiento ilícito. Esta es la que hace unos escasos días el fiscal Irán Suárez pidió desestimar, solo contra Bachi, mientras el proceso sigue contra Ricardo y “Ñoño”, este último ya condenado a once años de cárcel por un desfalco de G. 42.500 millones a la Gobernación de Presidente Hayes.

“Entre los vecinos le ayudábamos a empujar un viejo automóvil de marca Ford de color rojo. No quería arrancar y tenía que ir a cumplir su guardia en IPS”, recordó. Dijo que unos dos años vivió en esa casa ubicada en el barrio San Juan, sobre la avenida Laudo Hayes. Luego se mudó a otro alquiler de una pieza de un edificio ubicado sobre la ruta Transchaco, más cerca de la zona conocida como la rotonda, comentó.

Es elegido intendente

La pobladora, que no ocultó su desilusión por la reciente desestimación de la denuncia, recordó que en 2006 “Bachi” llegó a la intendencia de Villa Hayes (entonces ya separado; su exesposa y sus dos hijas habían regresado a Argentina) con el apoyo popular. No obstante, no pasó un año para que los lugareños se sientan defraudados, expresó.

Comentó que el ahora senador cartista comenzó a tener otro estilo de vida y prácticamente ya no ejerció la medicina. Precisamente, las DD.JJ que el legislador colorado presentó en 2013 detallan que en 2007 y 2009, es decir, uno y tres años después de ser jefe municipal villahayense, respectivamente, compró sus primeros inmuebles.

Las DD.JJ. de “Bachi” igualmente muestran que para 2016 logró adquirir casi media docena de terrenos en zonas cotizadas de Villa Hayes, además de dos camionetas de alta gama y G. 1.980 millones en acciones en Astillero Villa Hayes SA.

Esta empresa, Bachi se vio obligado a crear el 20 de octubre de 2015 luego de que ABC evidenciara que un sereno de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y tío de su concubina Lorena Cabrera, Félix Troche Ruiz Díaz, aparecía como representante de Servilim SRL, constituida el 23 de diciembre de 2008 y proyectista original de su astillero.

Millonario patrimonio

Para el 2013, un poco más de dos años después de salir de la Intendencia de Villa Hayes, Bachi dijo que su patrimonio neto era de G. 1.250 millones sin pasivos o deudas. Mientras que para 2018 esa fortuna pasó a G. 3.562 millones. Según el Ministerio Público, la desestimación es porque entre 2013 y 2018 la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que HAY CORRESPONDENCIA de bienes.

Sin embargo, el político ocupó cargos públicos y desde finales de la década de 1990 era funcionario del IPS y luego fue intendente. Sobre sus DD.JJ. de ese tiempo no hay rastros.

Progreso también coincide con el manejo de Opaci

El progreso del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, coincide igualmente con llegada a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), una ONG que recauda millones a través de las municipalidades, al cobrar G. 10.000 por la expedición, renovación o anulación de cada licencia de conducir. El legislador cartista llegó a esta organización “sin fines de lucro” municipalista en 2007 luego de ser elegido presidente de Opaci para el periodo 2007- 2011.

No obstante, permaneció en la ONG hasta mediados de 2013 como asesor de su hermano Ricardo Núñez, quien le sucedió como intendente de Villa Hayes (2010-2015) y titular de la Opaci (2011-2016). En el periodo de Bachi como Ricardo saltaron múltiples denuncias sobre el manejo poco claro de esta ONG y cómo se convirtió en un botín político. Tal es así que la concubina de Bachi, Nidia Lorena Cabrera, primero fue secretaria y luego pasó a ser jefa de Gabinete de la Opaci.

Hurreros, amigos y parientes de Bachi coparon por años esta ONG recibiendo millonarios salarios al mes.