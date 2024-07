Diputado colorado apoya control a ONG, pero solo si reciben fondos públicos

El diputado Roberto González (ANR), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, habló sobre el proyecto de “Ley de control a organizaciones no gubernamentales (ONG)”. Destacó que leyó la iniciativa de manera “somera”, puesto que su comisión todavía no recibe el documento, pese a que ya fue derivado a la Cámara de Diputados.

“Me hace ruido que un proyecto de esta relevancia no vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales”, consideró. Sin embargo, hizo énfasis en que él no está en contra de los controles a las organizaciones civiles sin fines de lucro, “siempre que reciban recursos públicos”, y agregó que también “habría que ver en caso de fondos de entidades internacionales”.

Comisión constitucional espera el proyecto de control a ONG

No obstante, resaltó que no se debería establecer controles a organizaciones privadas, es decir que se manejen con recursos del sector privado. Puso como ejemplo una fundación de su familia, que se financia con aportes de la ciudadanía en todo momento y no tendría por qué ser incluida en la ley. “Pero según el artículo 1º, sí”, destacó.

No obstante, recalcó que los planteamientos oficiales sobre recomendaciones de modificación solo lo podrán hacer luego de que su comisión reciba el proyecto de manera formal. “Hay que mirar bien. Acá, el financiamiento es el que se va a estar controlando”, planteó en otro momento.

El proyecto de ley cuenta con media sanción del Senado desde el lunes, cuando el cartismo lo aprobó en conjunto con sus aliados. Varias organizaciones y hasta referentes de la Iglesia habían pedido que se postergue el tratamiento debido a que hay varios sectores afectados que piden consenso en varios artículos.