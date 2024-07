Senado aprueba en general proyecto cartista para controlar las ONG

Como se esperaba, la aplanadora cartista aprobó en general este lunes el proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, pese a que hubo un intento de postergar por 15 días su tratamiento.

Hubo 34 votos a favor y nueve en contra, con lo cual se dio su aprobación en general. Ahora se analiza la propuesta de ley artículo por artículo.

También durante la promoción del proyecto por parte del oficialismo, la directora de Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, había advertido que este proyecto solo busca acallar críticas y beneficiar a las fundaciones “amigas” del cartismo e incluso desviar la atención a otros temas como el crimen organizado, mientras que otras organizaciones sin fines de lucro también sostenían que la norma es inconstitucional y generará costos burocráticos excesivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También el cardenal Adalberto Martínez había pedido la postergación mediante una publicación en redes sociales donde escribió lo siguiente: “Exhortamos respetuosamente a los miembros de la Cámara de Senadores a posponer su tratamiento y propiciar un proceso de diálogo, con los sectores afectados, en la búsqueda de consensos que favorezcan al fortalecimiento del Estado Social de Derecho, tal como consagra nuestra misma Carta Magna”.

Este proyecto de ley, cuyo presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, es uno de los autores principales, también fue presentado por Natalicio Chase, Derlis Maidana, Gustavo Leite, Zenaida Delgado, Erico Galeano, Lizarella Valiente, Javier Vera, Hernán Rivas, Pedro Díaz Verón y Norma Aquino, todos senadores cartistas.

Lea más: Con ley de ONGs, cartistas buscan acallar críticas y desviar temas a lo “Nazi”

Filizzola resalta incoherencia del cartismo

En tanto, el senador Rafael Filizzola dijo que es una farsa que se esté buscando transparencia con este proyecto ni que se esté frenando a “organizaciones internacionales” que atenten contra la soberanía del Paraguay, pues el propio cartismo fue el culpable de modificar leyes anteriores que buscaban ese fin, lo que demuestra su incoherencia.

“Si se trataba de trasparencia, no hubieran matado la ley de conflicto de intereses. Si se trataba de trasparencia, probablemente van a matar la ley antinepotismo el miércoles. No se trata de una cuestión de soberanía. No muestran un discurso de un presidente extranjero en el Cepaj. que es una ONG de Estados Unidos”, puntualizó.