Plantean reforma a castigo “excesivo” a las ONG

El diputado Rubén Rubin principalmente cuestionó la intención de penalizar de manera desproporcionada a cualquiera que incumpla la ley de control a las ONG, ante lo cual dijo: “A mí me parece excesivo, la intención es transparentar, no castigar a nadie. Así por lo menos dicen, entonces hagamos un esfuerzo para transparentar, no para dejarle en la quiebra a nadie con una multa excesiva”.

Si bien dijo no coincidir con la visión “catastrófica” de otros opositores y no querer hacer “futurología” sobre posibles consecuencias nefastas, sí reconoció que el cartismo, en el debate en el Senado transmitió una imagen de atacar antes que de buscar transparencia.

“Yo vi de inicio a fin el debate en el Senado, y ahí lastimosamente creo que se mostró una tendencia de lo que podría llegar a ser, que mostraban una lista con el nombre de (Rafael) Filizzola y decía: Mirá vos hiciste esto, y ¿qué es esto? Nada, participó honradamente de un cargo que cualquier cargo podía hacerlo”.

Insistió en que coincide en ampliar el control a las ONG que reciben fondos del extranjero o del Estado, no así a las que se sustentan con donaciones o fondos particulares, situación en la que cree “el Gobierno no tiene por qué meter las narices ahí”.