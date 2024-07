CIDH en caso Zuccolillo: lo que más preocupa es el desinterés y que avance atropello, afirma Ortega

“Lo que más me preocupa es que realmente a esta gente no le importa lo que diga la Corte Interamericana. O sea, han demostrado en distintas ocasiones que a ellos no les importa lo que digan Naciones Unidas, la Unión Europea, el Comité de Derechos Humanos, etc., y vienen a poner en cuestión todo lo que construimos desde el año 1992, todo lo que construimos del pacto social para que esa Constitución sea una realidad después de la caída de la dictadura”, dijo Johanna Ortega.

La legisladora enfatizó que en su actitud autoritaria, el Gobierno no solo no está preocupado, sino que aparentemente busca aislar a nuestro país del concierto internacional de naciones democráticas.

“Estamos ante un grupo de poder que busca atropellar todo y no tiene límites, y eso es lo más preocupante, porque la tiranía va a tener como un resultado los cortes de debate, la anulación de nuestra participación en instancias multilaterales o globales”, sostuvo Ortega.

Enfatizó que el discurso del presidente de Chile, Gabriel Boric ante el Congreso demuestra que las actitudes autoritarias en nuestro país no pasan desapercibidas afuera y alertó que el cartismo busca conducir a un autoritarismo.