Alistan ley para proteger a periodistas y activistas de DD.HH.

“Como legisladores y como políticos que creemos en la democracia, pensamos que no es proteger solo al periodista. Lo que tenemos que proteger es la libertad de expresión y la libertad de prensa, que es un pilar fundamental para todo sistema democrático”, señaló entrevistado en ABC TV y ABC Cardinal.

Indicó que el objetivo del proyecto es que las coacciones o las amenazas se conviertan en delitos de acción penal pública.

Que el Estado persiga

“Que sea el Estado el que persiga ese tipo de situaciones de violencia o de agresión contra el ejercicio del periodismo libre, porque hoy día eso está dentro del ámbito todavía de la denuncia, digamos, en particular. O sea, te amenazan, vos tenés que hacer la denuncia y hacer la persecución a instancia de parte”, explicó.

No obstante, señaló que para ello se debe ajustar el texto para que no viole ningún principio constitucional de igualdad y no sea interpretado como un privilegio de un solo sector.

“Gente que hace periodismo en el interior, tiene que tener un ingreso económico adecuado, (porque) tiene que contratar un abogado, tiene que pagar un proceso judicial y eso a veces termina en el famoso opa rei, termina impunemente o esa persona sigue amenazada o se autocensura o tiene que dejar de ejercer esa tarea”, indicó.

