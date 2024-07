Caso “Ñoño” Núñez: fiscal Said dice ser consciente de que lo van a destituir

Luis Said, el fiscal que logró una condena de 11 años de prisión para Venancio “Ñoño” Núñez, exgobernador de Presidente Hayes y hermano del actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se enfrentará mañana a la posibilidad de ser destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Si bien el proceso fue abierto en su contra por el senador Ramón Retamozo (ANR-HC) -actual vicepresidente primero del Senado tras pasarse al cartismo- cuando este era integrante del JEM, la causa es catalogada como una “vendetta” política del presidente del Congreso por algunas “casualidades” de la causa.

Entre ellas está el hecho de que un pedido de reposición en contra de la apertura a juicio en su contra fue rechazado por el pleno del JEM el 19 de diciembre de 2023, en la última sesión del año y apenas cuatro días después de que se lograra la condena de “Ñoño”.

La causa se originó por la supuesta “inacción” del fiscal ante una denuncia del senador Retamozo cuando este era presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) durante el gobierno anterior. Retamozo, siendo juez y parte, votó por el rechazo. Meses después, se convirtió en vicepresidente primero en un acuerdo político con “Bachi”.

Destitución es inminente, dijo fiscal

El propio Luis Said se refirió a la causa en su contra y aseguró estar seguro de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) lo va a destituir mañana.

“Para mí es inminente y estoy seguro, porque me lo dicen, tienen los votos para la destitución”, dijo esta mañana.

Expresó que intentó ejercer su defensa ante la existencia de un vicio insanable desde el inicio mismo, en referencia al origen de la denuncia por parte de un miembro (Retamozo) del órgano que lo va a destituir.

“Hablar de vendetta o no, a veces a uno le llega información de dónde proviene, como hombre de derecho uno no puede hacer afirmaciones que no tiene la certeza acerca de ellas, pero tenemos ciertas estimaciones que íntimamente uno sabe”, dijo a la 1080 AM.

Fiscal no fue notificado de su enjuiciamiento, dijo

En comunicación con ABC Cardinal, el fiscal Luis Said recordó también que la causa abierta por la denuncia de la ANNP continúa abierta y que cuenta con casi ochenta tomos de documentos, lo que prueba que no hubo la inacción de que que habla Retamozo.

Contó que incluso que cuando el JEM decidió enjuiciarlo ni siquiera habían tenido acceso a toda la documentación de la carpeta fiscal, dado que por el volumen, los funcionarios del fiscal seguían escaneando los papeles y recién habían podido enviar tres de los casi ochenta tomos.

El fiscal confirmó que ni siquiera fue notificado de la realización de la sesión de alegatos finales de mañana y que simplemente debía “darse por notificado” con la publicación de la sesión en la que se resolvió hacerlo en la plataforma de YouTube del Jurado.

Estas irregularidades del proceso se suman a la de no haberse dado la audiencia de producción de pruebas. “Eso tiene que ser producida en una audiencia ordinaria. Ayer dijeron que ya es innecesario”, señaló. El proceso, además, ya tiene más de 250 días hábiles, cuando la ley dice que debe tener como máximo 180 días.