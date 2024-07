Sugestiva reunión entre Latorre y Aso de Fiscales a días de echarle a Luis Said

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) se reunió ayer a puertas cerradas con representantes de al Aso de Agentes Fiscales: Giovanni Grisetti, Belinda Bobadilla y Julio Ortiz, supuestamente para dialogar sobre cuestiones presupuestarias del Ministerio Público.

Sin embargo, el encuentro se lleva a cabo en momentos en que el fiscal Luis Said está a punto de ser removido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en represalia por contribuir con su imputación y acusación en la condena contra tres políticos cartistas, especialmente el ex gobernador de Pdte. Hayes, Oscar “Ñoño” Núñez, hermano del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez.

“Ellos conversaron sobre un proyecto que existe con respecto a una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, dentro de la lógica del fortalecimiento de las capacidades de la institución para impartir justicia”, sostuvo Latorre tras la reunión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta puntual de si tocaron el caso del fiscal Said, el diputado cartista dijo que “no hubo un abordaje específico del sobre esa cuestión, más bien la visita estaba orientada a esta ampliación presupuestaria”. Pero cuando se le pidió detalles sobre cuestiones básicas, como el monto solicitado de ampliación, destino del dinero, etc. dijo desconocer en ese momento, ya que la solicitud se encuentra en el Senado.

Lea más: JEM: las causas que pusieron a Luis Said en la “mira” del cartismo

Miembro del JEM llegó en medio de la reunión

Otros elementos que generan sospechas sobre el trasfondo real de la reunión es que los agentes fiscales se retiraron por el ascensor privado de la Presidencia, vía habitualmente utilizada para evadir a los periodistas que aguardan frente al despacho del titular de esa cámara.

Además, generó suspicacia que en medio de la reunión -que duró cerca de una hora y media- llegó hasta la Presidencia, el diputado cartista y miembro del JEM, Alejandro Aguilera.

“Alejandro Aguilera no participó de esa reunión, yo tengo que reunirme ahora con el colega, también me está esperando el diputado (Héctor) ‘Bocha’ Figueredo (ANR, HC)”, alegó Latorre.

Independientemente a que, supuestamente, no hayan tocado el tema de Said en la reunión, Latorre sí se ufanó de la declaración de la Cámara Baja del miércoles pasado, “que rechaza todo tipo de amenazas al sistema de justicia y respalda la labor del Poder Judicial y el Ministerio Público en procesos y causas relacionadas con el crimen organizado”. En cambio, la mayoría de los diputados rechazaron solicitar informes al JEM sobre la situación de Said.

Lea más: Caso Luis Said: fiscala califica de compleja la denuncia presentada por Retamozo

Cuando se le recordó esta incoherencia, Latorre optó por “lavarse las manos” y contestó que supuestamente ese caso puntual está en el terreno del Jurado.

“Yo soy un respetuoso de las instituciones y sus procesos. Existe una causa en ese sentido que está siendo estudiada por el órgano jurisdiccional correspondiente que es el JEM, y bueno, veremos que acontece a ese nivel”, dijo.

Un cuestionado “mimado”

El fiscal Giovanni Grisetti y su cuestionado colega Aldo Cantero fueron los que realizaron la criticada imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros ex altos funcionarios del Gobierno anterior, con base en una denuncia presentada por el ex jefe de Estado Horacio Cartes (HC).

Lea más: Ministerio Público aparta a fiscales que imputaron a Abdo y exmiembros de su gabinete

Si bien Grisetti no aparece en las conversaciones filtradas entre el abogado de HC, Pedro Ovelar, y Cantero, en las cuales el primero presuntamente instrumentaba y daba órdenes a Aldo para la imputación, ambos agentes fiscales fueron apartados de este caso. La Asociación de Agentes Fiscales emitió un comunicado de apoyo a Cantero y Grisetti, pero la Aso fue muy tibia sobre el fiscal Luis Said.