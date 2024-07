El PLRA vive una profunda crisis, dice diputado

De acuerdo al legislador, Arnaldo Valdez, la dificultad en el Partido Liberal Radical Autentico (PLRA) se agravó con la expulsión de los cuatro senadores en una Convención, con la cual se ve reflejada la situación en la que se encuentra el grupo político.

“Actualmente, lo que acontece con el Partido, es que prácticamente están para ser rematados por deudas. Se trata de entres seis y ocho predios de su propiedad. Ante esta situación, lo que se busca desde el movimiento Corriente de Renovación Liberal, es la conformación de una mesa de trabajo donde se busque de la plática, la unidad a través del análisis a los resultados electorales que a más de un año, todavía no se realizó una autocrítica”, explicó el parlamentario.

Lea más: Bus de larga distancia se incendio en plena ruta en Paraguarí/

Además, dijo que será importante trabajar sobre la unidad en base a los principios y normas partidarias, buscar un plan estratégico, atendiendo los desafíos que se tienen en puerta que son las próximas elecciones municipales. También analizar profundamente las finanzas para ver con qué alternativas se cuenta para contrarrestar los problemas que se atraviesan desde el punto de vista jurídico y con un plan financiero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La crisis que vive el PLRA nos llama a todos los sectores internos al diálogo y poder construir la unidad partidaria, pero en base a nuestros principios y normas partidarias. Ese es el gran desafío que se tiene, se está trabajando en ese proceso y creo que se pueden obtener resultados positivos porque no estamos para afrontar una interna atendiendo lo que fue el último resultado de las elecciones generales”, señaló.

Copamiento colorado se da en todos los poderes del Estado

En otro momento, Valdez dijo que a casi un año del Gobierno de Santiago Peña, se ve con claridad que el copamiento del Partido Colorado se da en todos los poderes del Estado. “Es una realidad, tienen una amplia mayoría en Diputados y principalmente en el Senado que construyeron lastimosamente con apoyo de quienes ingresaron a través de chapas opositoras, y eso nos deja en una situación delicada donde se ve que a tambor batiente aprueban iniciativas de leyes que atentan en cierta medida contra algunos principios de la cual toda la ciudadanía depende, es ahí donde estamos en un momento bastante complicado para el país”, lamentó.

Lea más: Hallan muerta a una mujer y apuntan a un posible feminicidio/

“Como ejemplo, podemos mencionar la ley de Hambre Cero eliminando el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Esto permitió la desfinanciación parcial a una institución tan importante y sensible como es el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) que está pasando por sus peores momentos. El proyecto Hambre Cero le sacó a esta institución aproximadamente G. 85.000 millones y que hasta la fecha no se les repuso. Garantizan, pero no demuestran de donde van a sacar y con qué ampliación o sistema; esto se agrava con la forma en tratan a los pacientes y familiares”, expresó.

Agregó que faltan medicamentos, hay equipos médicos únicos, costosos que ni el sector privado tiene, recientemente se enteraron de que fueron desmantelados. “Estos son algunos de los claros hechos que ocurren en el país y es preocupante,” explicó.