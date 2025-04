Institutos de Formación Docente investigados por fraude, vinculados a Orlando Arévalo

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), anunció ayer que repetirá el examen de ingreso a Institutos de Formación Docente (IFD), luego de encontrar irregularidades en las respuestas de la evaluación tomada el 5 de abril.

Las anomalías se descubrieron tras denuncias sobre presuntas “ayudas” que habrían recibido los alumnos para rendir las pruebas, según detalló el viceministro de Educación Superior, Federico Mora, durante una conferencia en el Palacio de Gobierno.

“Podemos ver casos donde el 100% de los estudiantes aprobaron la prueba, el 85%, el 90%, y esto no se compadece con la misma regla de probabilidad para este tipo de evaluaciones”, manifestó el viceministro. Agregó que encontraron “respuestas absolutamente coordinadas y que fueran efectivamente pre asignadas, preparadas para esta evaluación”.

A raíz de esta situación, decretaron que los estudiantes con las respuestas con anomalías, deberán volver a rendir el examen el sábado 24 de mayo. Mientras, los IFD afectados serán investigados y, en caso de ser necesario, los documentos serán remitidos a la Fiscalía, señaló Mora. Son 20 IFD de gestión privada y 8 de gestión pública los afectados por la investigación.

Institutos investigados, vinculados a la familia de Orlando Arévalo

Al menos tres de los 20 IFD privados, cuyos antecedentes serían remitidos al Ministerio Público por las irregularidades en los exámenes de ingreso, tienen vínculos con la familia del ex diputado Orlando Arévalo (ANR - cartista), quien debió renunciar a su banca en el Congreso Nacional, el 18 de febrero, presionado por el escándalo de la filtración de chats con el extinto legislador Lalo Gómez.

El IFD Santa Teresita, ubicado en el distrito de Juan León Mallorquín, en Alto Paraná, figura a nombre de Carolina González Pereira (ANR - cartista), concejala de Lambaré y esposa del también cartista, Orlando Arévalo Zielanko. La institución está ubicada a 265 kilómetros de Lambaré, ciudad declarada como el hogar de este matrimonio. González anunció recientemente su candidatura a la intendencia de Lambaré.

Supuestamente, González Pereira cuenta con una “red de institutos formadores de profesores” en todo el país. La política colorada es presidenta de la Asociación de Institutos de Formación Docente del Paraguay (Asifodopa), que representa a 27 de las 40 instituciones habilitadas en el país, según publica la edil en redes sociales.

El otro instituto que es de González es el IFD Nuestra Señora Stella Marys, ubicado en Juan León Mallorquín, también en el departamento de Alto Paraná. Tanto Stella Marys como el IFD Santa Teresita, figuran en la lista de instituciones afectadas por las medidas del MEC, y que deberán tomar nuevamente examen a los postulantes, y que, además, serán investigadas por las irregularidades.

Otro IFD investigado por el MEC, propiedad de los Arévalo

Otro instituto formador en manos de la familia de Orlando Arévalo, es el IFD Virgen de Schoenstatt, cuya directora propietaria es Gloria Natividad Arévalo González, hija del ex congresista y de la concejala de Lambaré, Carolina González.

Así lo indica la resolución 707 del 4 de octubre del 2023, del MEC, por la cual se reconoce a la señora Gloria Natividad Arévalo González, como directora propietaria del Instituto de Formación Docente “Virgen de Schoenstatt”, de Gestión Privada, de Ciudad Del Este, departamento de Alto Paraná.

El establecimiento figura también entre los 20 IFD que serán investigados y que deben tomar nuevamente la prueba de ingreso a los estudiantes.

Hija de matrimonio fue incluida en denuncia contra la familia

El 21 de febrero, la constructora Rehobot, que había denunciado a Arévalo y a González por supuestamente no abonar completamente por la construcción de su mansión en Central, había ampliado su acusación incluyendo a la hija, Gloria Arévalo González.

“Según información que otorgó ayer nuestra cliente a la Fiscalía, la hija tiene inscriptos a su nombre vehículos 0 km, terrenos e, incluso, tendría un instituto de formación docente registrado a su nombre ante el MEC“, había manifestado el abogado de la constructora, Rodrigo Cuevas.

De hecho que por ésta y otras denuncias, Orlando Arévalo y Carolina González, están investigados por la Fiscalía por presunto lavado de dinero y asociación criminal en una causa a cargo de la fiscal de Lambaré, Yrides Ávila.

Lo que dijo el MEC sobre la investigación a los IFD

El ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestó ayer, en el Palacio de Gobierno, que toda la investigación interna que realicen por las anomalías en los patrones de respuesta del examen de ingreso, a través de la Asesoría Jurídica de la cartera a su cargo, será remitida luego al Ministerio Público.

“Los estudiantes vinculados a estas instituciones, que están citadas, todos tienen que repetir (prueba de ingreso); lo que refiera a la institución y al proceso como tal, es lo que el MEC va a pasar a investigación (Asesoría Jurídica), y lo que corresponde a Fiscalía”, dijo por su parte el viceministro de Educación Superior, Federico Mora.

Funcionaria del MEC que pidió resolución favorable a hija de Arévalo, es amiga de la familia

La resolución 707 del 4 de octubre del 2023, por la cual se reconoce a la hija de Orlando Arévalo, Gloria Arévalo González, como directora propietaria del IFD “Virgen de Schoenstatt”, indica que la medida fue aprobada a pedido de la actual directora de la Dirección de Formación del Educador del MEC, María Noelia Portillo Sanabria.

La funcionaria es una de las mejores amigas de la concejala Carolina González, la madre de Gloria Arévalo González, y habría ingresado al MEC por recomendación de Orlando Arévalo, según fuentes, cuando este volvió a la cartera educativa, durante la gestión del entonces ministro de Educación, Enrique Riera (actual ministro del Interior).

Arévalo Zielanko, en ese entonces conocido seccionalero de Lambaré, ingresó como director de Educación Permanente a la cartera educativa en 2016, por decisión de Enrique Riera, quien cambió a María Inés Flecha, una funcionaria técnica con más de 15 años de carrera en el sector, por el recomendado seccionalero de Lambaré.

¿Quién es María Noelia Portillo Sanabria?

Cuando saltó el escándalo de los chats entre el difunto Lalo Gómez y Orlando Arévalo, en medio de las críticas, y días antes de que el ex diputado renuncie a su curul en la Cámara Baja, la concejala Carolina González publicó en sus redes sociales un vídeo cantando y bailando el reggaetón “Siempre reinas”. “Y lo que opinen de mí, no me importa”, dice parte de la canción.

En el vídeo, la concejala aparece bailando junto a María Noelia Portillo Sanabria, la funcionaria del MEC que encomendó se apruebe la dirección del IFD Virgen de Schoenstatt a Gloria Natividad Arévalo González, la hija de su mejor amiga.

Según el registro de títulos del MEC, María Noelia Portillo es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Privada del Guairá (2017), justo en el mismo año en el que ingresó al MEC como funcionaria.

La dirección a cargo de Noelia Portillo en el MEC, está bajo dependencia del Viceministerio de Educación Superior, a cargo de Federico Mora, cuya oficina debe remitir todos los antecedentes para las investigación sobre el examen de ingreso a las IFD.

Más antecedentes de María Noelia Portillo Sanabria

Además, Portillo tiene un título como técnico docente en Gestión Educativa del IFD Nuestra Señora Stella Marys (2022), propiedad de Carolina González. Asimismo, posee el título de Magíster de la Universidad Leonardo Da Vinci. Casualmente, según denuncias, Orlando Arévalo tendría un presunto título falso de abogado, expedido por esta misma universidad.

María Noelia Portillo trabajaba como secretaria de Carolina González en el Instituto Paraguayo de Educación y Arte (IPEA), otro centro educativo propiedad de Orlando Arévalo. Fue secretaria de la edil, antes de ingresar como funcionaria al MEC.